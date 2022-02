Immobilienprojekt in den USA: Disney plant Micky-Maus-Dörfer fürs echte Leben

Jedes Jahr lockt der Disney-Konzern Millionen von Menschen in die Fantasiewelten seiner Freizeitparks. Den Zuckerguss wollen viele Fans nicht mehr missen, glaubt Vorstandschef D’Amaro – und macht ihnen ein Angebot.

Auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern besinnt sich der Disney-Konzern einer Zielgruppe, die allmählich erwachsen geworden ist. Jene inzwischen Älteren, die sich nach der heilen Welt sehnen, die ihnen der Unterhaltungskonzern in ihrer Kindheit vorgespielt hat, sollen nun ihre Häuser oder Wohnungen in Wohnparks kaufen, die Disney überall in den USA erreichten will. Die Strategen des Unternehmens versprechen sich davon ein glänzendes Geschäft.

