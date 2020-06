Implenia erhält Grossauftrag zum Bau der neuen Stadtbahnlinie in Düsseldorf

Dietlikon – Implenia hat von der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf den Auftrag für zwei Lose beim Bau der neuen Stadtbahnlinie U81 erhalten. Die U-Bahn-Linie 81 wird den Düsseldorfer Hauptbahnhof mit dem Flughafen und der Messe Düsseldorf verbinden. Ein Teil des ersten Abschnittes der Strecke im Norden der Stadt führt über vorhandene Gleise vom Freiligrathplatz in Richtung Norden. Abzweigend von dieser Trasse wird die neue Strecke den Verkehrsknoten Nordstern in Hochlage überqueren und in Richtung Flughafen fortgesetzt werden, wo ein unterirdischer Bahnhof am Terminal geplant ist. Neben der verbesserten Anbindung des Flughafens und der Messe soll die U81 dazu beitragen, den Verkehr in der Düsseldorfer Innenstadt zu reduzieren.

Die Bietergemeinschaft Implenia, Wayss & Freytag und MCE erhielt den Zuschlag für das Los 1 der Baumassnahme; die Bietergemeinschaft Implenia und Wayss & Freytag wurde mit dem Los 2 beauftragt. Implenia übernimmt bei beiden Losen die kaufmännische Geschäftsführung. Das gesamte Auftragsvolumen beläuft sich auf EUR 113 Mio. (ca. CHF 119 Mio.), der Anteil von Implenia liegt bei EUR 45 Mio. (ca. CHF 47 Mio.).

Das Los 1 umfasst die Errichtung mehrerer Ingenieurbauwerke (Rampenbauwerke, Trogstrecke in Hochlage, Brücke im Bereich Zufahrt Tor 1) inklusive der dazugehörigen Gründungsarbeiten und die Konstruktion einer bogenförmigen Stahlbrücke im Taktschiebeverfahren. Umfangreiche Gleisbau- und Oberleitungsarbeiten sowie die Errichtung von Lärmschutzwänden sind ebenfalls Bestandteil des Los 1. Zum Los 2 gehören die Erstellung der Baugrube mittels rückverankerter Schlitzwände, der Aushub (z. T. als Unterwasseraushub) sowie eine Rampe und Haltestelle in offener Bauweise. Die Verkehrsführung und -sicherung in allen Bauphasen und Zwischenzuständen sowie die entsprechenden Strassenbau- und Wasserhaltungsarbeiten sind Bestandteil beider Lose.

Baustelle unmittelbar neben dem Flughafen Düsseldorf

Die Baustelle der U81 wird unmittelbar neben dem Flughafen Düsseldorf liegen; der Flugverkehrs- und Flughafenbetrieb darf durch die Baumassnahmen nicht beeinträchtigt werden. Auch muss der Strassenbahnbetrieb während der unterschiedlichen Bauphasen aufrechterhalten werden. Die Herstellung der Stützpfeiler und das Verschieben der Hochbrücke werden unter fliessendem Verkehr erfolgen. «Für den Auftraggeber Landeshauptstadt Düsseldorf hat Implenia bereits die Wehrhahn-Linie erfolgreich umgesetzt und konnte dabei seine Expertise bei technisch herausfordernden Verkehrsinfrastrukturprojekten unter Beweis stellen», so Christian Späth, Leiter der Division Civil Engineering bei Implenia. «Es freut uns, dass wir nun auch den Auftrag zur Erstellung der Stadtbahnlinie erhalten haben und so die gute Kundenbeziehung fortsetzen können.»

Baubeginn war Ende Mai 2020, die Fertigstellung ist für 2023 geplant. (Implenia/mc/ps)