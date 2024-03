Implenia gewinnt Aufträge aus der Schweiz, Deutschland und Schweden

Dietlikon – Der Baukonzern Implenia hat verschiedene Aufträge an Land gezogen. Die neuen Projekte kommen aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Schweden und haben einen Umfang von insgesamt rund 240 Millionen Franken.

Für den Datacenter-Anbieter Green baut Implenia in Dielsdorf zwei Hochleistungs-Rechenzentren, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zudem wird Implenia im Kanton Zürich als Totalunternehmer eine Wohnüberbauung für eine Vorsorgeeinrichtung realisieren. Das Projekt startet im April 2024 und dauert voraussichtlich bis Sommer 2027.

In Deutschland geht es um den Bau eines nachhaltigen Geschäftshauses in der Karlsruher Innenstadt. Und in Schweden plant das Zürcher Unternehmen einen Eisenbahntunnel im Norden des Landes für eine neue Verbindung zwischen Umea und Lulea. (awp/mc/ps)