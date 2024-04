Implenia-Immobiliensparte hat zwei Entwicklungsareale gekauft

Dietlikon – Die Immobiliensparte des Baukonzerns Implenia hat im ersten Quartal 2024 zwei Entwicklungsareale gekauft. Die beiden Areale in Zürich-Seebach und Morges hätten einen Gesamtwert von rund 40 Millionen Franken, teilte Implenia mit. Nach Fertigstellung der Bauprojekte werde sich der Marktwert auf rund 110 Millionen Franken belaufen.

Beide Areale seien an gut erreichbaren Standorten gelegen, hiess es weiter. In Zürich-Seebach in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Oerlikon sollen rund 60 neue Wohnungen entstehen, wobei das Baugesuch dazu noch bis Ende Jahr eingereicht werde.

Derweil verfüge das Grundstück in Morges über eine ausgezeichnete Lage am Genfersee mit direkter ÖV-Verbindung nach Lausanne. Da plant Implenia den Bau von Eigentumswohnungen auf einer Nettogeschossfläche von rund 2500 Quadratmetern, von Mietwohnungen auf rund 1000 Quadratmetern und von rund 600 Quadratmetern Gewerbemietfläche. (awp/mc/pg)