Ina Invest Holding mit erfolgreichem Start an der Börse

Zürich – Das Implenia-Abspaltung Ina Invest Holding hat bei seinem Börsendebüt am Freitag an der SIX einen verhalten positiven Start hingelegt. Aktuell notieren die Titel bei 23,00 Franken. Verglichen mit dem Ausgabepreis von 22,42 Franken ist das ein Plus von 2,6 Prozent. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert zeitgleich 0,3 Prozent tiefer.

Der erste Kurs lag bei 24,30 Franken und die Trading-Spanne im frühen Handel schwankt zwischen 24,61 und 22,69 Franken als Hoch- und Tiefpunkte. Zum Ausgabepreis kommt die Holding mit rund 8,87 Millionen Aktien auf einen Marktwert von knapp 200 Millionen Franken.

Bei der Ausgliederung gingen rund 75 Prozent der Aktien an der Holdinggesellschaft über eine Sachdividende und Bezugsrechte im Rahmen einer Kapitalerhöhung an die Implenia-Aktionäre. Der Rest wurde Investoren angeboten.

Die Holding hält rund 57 Prozent an der Ina Invest Ltd., in die der Baukonzern Implenia rund die Hälfte seines Immobilien- und Projektportfolios ausgegliedert hat. Implenia hält die übrigen 43 Prozent an Ina.

Implenia-Aktien geben ab

Die Ausgliederung belastet am Freitag den Implenia-Aktienkurs. Die Aktien des Baukonzerns geben im frühen Handel 7,6 Prozent auf 34,78 Franken nach.

Analysten verweisen auf den Verwässerungseffekt durch die Kapitalerhöhung bei Ina sowie die Ausgliederung eines Teils des Unternehmenswerts. Die Aussichten für Ina werden jedoch grundlegend positiv bewertet. Die Gesellschaft habe durch die Kapitalerhöhung einen grösseren finanziellen Spielraum, als dies Implenia hatte.

Dadurch könnten Wachstumschancen besser genutzt werden. Ob die angestrebte integrierte Zusammenarbeit zwischen der Immobilienfirma und dem Baukonzern die erwarteten Resultate zeigen werde, müsse sich aber erst zeigen.

Ina Invest ist der erste Börsengang in der Schweiz im laufenden Jahr. 2019 hatten insgesamt sieben Unternehmen den Sprung an die Schweizer Börse SIX gewagt, darunter der Augenheilkonzern Alcon, der Zugbauer Stadler Rail oder der Informatikdienstleister Softwareone. (awp/mc/pg)

Ina Invest Holding