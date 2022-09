Intercity Group erweitert Gruppengeschäftsleitung

Zürich – Der Verwaltungsrat der Intercity Group Holding AG beruft Stefan Lemberger (Co-Owner und CEO der Hugo Steiner AG, St. Gallen) und Beat Hürlimann (CEO der Wüst und Wüst AG, Küsnacht/Zürich, Zug und Luzern) per 1. Oktober 2022 in die Gruppengeschäftsleitung. Michael Wildhaber, CEO der Intercity Bewirtschaftung AG, scheidet nach dem Verkauf der Bewirtschaftungssparte der Intercity Group an die DBS Group aus der Gruppengeschäftsleitung aus.

Herbert Wüst, Mehrheitsaktionär und Präsident des Verwaltungsrats der Intercity Group Holding AG: «Die Intercity Group erbringt mit ihren etablierten Firmen in der Deutschschweiz spezialisierte Dienstleistungen in unterschiedlichen Immobiliensegmenten. Das starke Team der Gruppenleitung mit ihren erfahrenen Persönlichkeiten vereint übergreifende Kompetenzen und bietet unseren Kunden ein einmaliges Beziehungsnetz.»

Robert Hauri, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Intercity Group und CEO/Co-Owner der SPGI Zurich AG: «Nach dem Verkauf der Bewirtschaftungssparte der Intercity-Gruppe an die DBS Group sind wir seit Mitte diesen Jahres eine reine, überregional organisierte und segmentierte Vermarktungsorganisation. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen bisherigen und den neuen Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam mit Herbie Wüst sowie dem gesamten Verwaltungsrat der Intercity Group entwickeln wir die Intercity-Gruppe weiter.»

Die Gruppengeschäftsleitung der Intercity Group Holding AG setzt sich neu wie folgt zusammen: Robert Hauri (Vorsitzender und CEO/Co-Owner SPGI Zurich AG), Cornelia Hürlimann (Group CFO), Mariana Schwager (CEO Intercity Vermarktung AG), Beat Hürlimann (CEO Wüst und Wüst AG) sowie Stefan Lemberger (CEO/Co-Owner Hugo Steiner AG). Den Verwaltungsrat der Intercity Group Holding AG präsidiert Herbert Wüst, weitere Mitglieder sind Markus Wüst, Annelies Wüst, Toni Bächler, Beat Meister und Pascal Vaucher. (Intercity Group/mc)

