ISS Schweiz 2025 mit leichter Umsatzsteigerung

Zürich – Nach dem kräftigen Plus im Vorjahr ist der Gebäudedienstleister ISS Schweiz 2025 nur noch leicht gewachsen. Der Umsatz stieg um 1,4 Prozent auf 914 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mitteilte. Gewinnzahlen wurden keine genannt.

Das Wachstum basiere auf langfristigen Kundenpartnerschaften, hoher Servicequalität sowie dem gezielten Ausbau der technischen und integralen Facility Services, erklärte die im Bereich Reinigung und Gebäudeunterhalt aktive Schweizer Tochter der international tätigen ISS Gruppe. Das Unternehmen betreibt schweizweit mit rund 14’000 Mitarbeitern über 15’000 Gebäude. Darunter sind Spitäler, Life-Science-Standorte, Rechenzentren, Produktionsstätten, Verkehrs- und Büroimmobilien.

83 Prozent des Gesamtumsatzes stammten laut Mitteilung aus integralen Mandaten. Davon entfielen 40 Prozent auf technische Services (Gebäudetechnik, Instandhaltung, Energiemanagement und Bauprojekte) und 38 Prozent auf Reinigung. Support-Dienstleistungen steuerten 22 Prozent zum Umsatz bei.

Insbesondere der technische Bereich habe sich 2025 weiterentwickelt. Ergänzend dazu habe ISS Bau- und Transformationsprojekte mit einem Volumen von über 140 Millionen Franken realisiert. Kunden würden verstärkt auf ganzheitliche Betreiber- und Lebenszyklus-Modelle aus einer Hand setzen, hiess es. (awp/mc/pg)