ISS Schweiz erzielt 2023 einen Umsatzsprung auf 832 Mio Franken

Zürich – Die Facility Services-Anbieterin ISS Schweiz hat 2023 ein aussergewöhnliches Wachstum erzielt. Durch ihre Services an Schlüsselstandorten wie Bürogebäuden, Bahnhöfen, Flughäfen, Krankenhäusern und weiteren Orten landesweit erreichte ISS Schweiz 800’000 Endkunden und steigerte den Umsatz um 9 Prozent auf 832 Millionen Franken.

Der Umsatz von ISS setzt sich zunehmend aus Integralen Facility Services zusammen, wobei 83% des Gesamtumsatzes auf diesen Bereich entfallen. Dabei bildet der Bereich der infrastrukturellen FM-Services mit einem Anteil von 54% (Reinigung, Empfang und Support) das grösste Segment, gefolgt von technischen FM-Services, welche 39% des Umsatzes ausmachen (Property und Technical Services), wobei die verbleibenden Umsätze aus anderen Services stammen.

Im Jahr 2023 hat die Umsatzverteilung nach Kundensegmenten eine wesentliche Veränderung erfahren, wobei der Real Estate-Sektor zum zweitgrössten Segment aufgestiegen ist. Der Office-Bereich behält weiterhin den grössten Anteil am Umsatz mit 33%, gefolgt von Real Estate mit 12%. Danach reihen sich Pharma (10%), Industrie und Produktion (9%), Transport und Infrastruktur (8%), Einzel- und Grosshandel (7%), Healthcare (6%) und der öffentliche Sektor (5%) ein. Die Kategorie Food & Beverage sowie andere Bereiche komplettieren die Umsatzverteilung mit insgesamt 10%. In der strategischen Ausrichtung auf Wachstum und Diversifikation positioniert ISS nun Real Estate-Investoren als ein zentrales Kernsegment. Dabei wird ein erhebliches Entwicklungspotenzial für die Zukunft in diesem Bereich gesehen.

«Das Jahr war unternehmerisch betrachtet äussert erfolgreich. Zudem konnten wir auch in den Bereichen Diversität, Nachhaltigkeit und Produktinnovation grosse Fortschritte machen. Diese Erfolge sind das Resultat der konsequenten Umsetzung der gruppenweiten Strategie «OneISS» und ein Beweis für das Engagement und die Leidenschaft unserer über 12’500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter», zieht CEO André Nauer Bilanz. (mc/pg)

