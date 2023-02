ISS Schweiz steigert Umsatz 2022 auf 773 Mio Franken

Zürich – Die im Bereich Reinigung und Gebäudeunterhalt aktive ISS Schweiz hat im Geschäftsjahr 2022 den Umsatz um 4,2 Prozent auf 772,7 Millionen Franken gesteigert. Zu diesem Wachstum habe auch die Übernahme des Immobilien-Service-Unternehmens Livit FM Servcies beigetragen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Dieses betreut einen Grossteil der Liegenschaften im Besitz der Swiss Life. Klammert man diesen Effekt aus, erreichte ISS ein organisches Wachstsum von 2,9 Prozent.

Den grössten Teil des Umsatzes (45%) erwirtschaftete ISS Schweiz mit Reinigungsdienstleistungen (Unterhalt, Spezialreinigung, Reinraum), gefolgt von Property Services (Gebäudetechnik, Betrieb von Data Centers, Bauprojektmanagement) mit einem Anteil von 35 Prozent. Die restlichen 20 Prozent tragen Support Services wie Rezeptions-, Post- und Logistikdienstleistungen, FM Advisory, Security und Catering bei. Angaben zur Gewinnentwicklung werden keine gemacht.

ISS Schweiz ist eine Tochtergesellschaft der ISS Gruppe mit Hauptsitz in Kopenhagen. Die Gruppe ist den Angaben zufolge in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit 350'000 Mitarbeitende, davon 12'600 in der Schweiz.