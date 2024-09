Jahresabschluss «ZIF Immobilien Direkt Schweiz»

Zürich – Die Zurich Invest AG publiziert einen erfreulichen Geschäftsabschluss für das Berichtsjahr 2023/2024 für den Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz». Der Immobilienfonds schweizerischen Rechts mit einem starken Fokus auf Wohnnutzung bzw. gemischte Nutzung hat hauptsächlich die langfristige Substanzerstellung und -erhaltung von Immobilien zum Anlageziel. Der Fonds investiert in Immobilienwerte in der gesamten Schweiz mit Konzentration auf die grossen Wirtschaftsräume Zürich, Waadt und Genf. Der Fonds ist somit in Top-Lagen investiert, die auf dem Mietermarkt stark nachgefragt sind.

Gegenüber dem Vorjahr konnten die Mietzinseinnahmen erneut deutlich um 1’572’245 Schweizer Franken (3,07 Prozent) auf insgesamt 52’846’479 Schweizer Franken erhöht werden. Durch aktives Asset Management und dank der steigenden Nachfrage nach Wohnraum konnte der Leerstand deutlich reduziert werden. So verbesserte sich die bereits tiefe Mietzinsausfallrate des Portfolios von 2,98 Prozent per 30. Juni 2023 auf 2,22 Prozent per 30. Juni 2024.

Eine attraktive Pipeline an Entwicklungsprojekten konnte geschaffen werden. Bei drei Liegenschaften wurden die Potenziale mittels rechtskräftiger Baubewilligungen bereits gesichert. Die Projekte tragen zur Verdichtung des Wohnraumes in den Zentren bei und werden unter Berücksichtigung der ESG-Strategie umgesetzt. (Zurich Invest AG/mc/ps)

