ABB-Aktien finden keinen Ausstieg aus dem Abwärtssog

Die Aktien von ABB gehören auch am Freitag zu den schwächeren Werten im SMI. Damit geben die Titel in der laufenden Woche zum vierten Mal in Folge nach, wobei die Talfahrt bereits seit dem Zwischenhoch von Mitte September andauert.