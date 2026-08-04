Junge Plattenleger/innen renovieren abgebrannte Capanna Soveltra im Tessin

Bei einem Brand im Oktober 2017 wurde die Capanna Soveltra, ein beliebtes Ausflugsziel im Tessiner Maggiatal, zerstört und wird nun wiederaufgebaut. Diesen Sommer beteiligt sich Ceruniq, der Verband der führenden Verlegeunternehmen und des Fachhandels für Raumgestaltung, an den Renovationsarbeiten. Anfang August werden junge Plattenlegerinnen und Plattenleger die Plattenarbeiten ausführen und Naturstein aus dem Maggiatal verlegen. Das Projekt verbindet Handwerk, Regionalität, Nachwuchsförderung und Berufsstolz.

Die Capanna Soveltra ist seit Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil des Maggiatals. Die Hütte liegt auf 1’534 Meter über Meer, am Hauptweg der historischen Scalada Lónga im Val di Prato und ist ein wichtiger Ausgangs- und Zielpunkt für Wanderungen sowie ein bekannter Übernachtungsort für Gruppen und Schulklassen aus dem Tessin. Mit dem Brand im Oktober 2017 ging ein zentraler Ort der Begegnung für Einheimische und Touristen verloren.

Der Wiederaufbau der neuen Berghütte unter dem Namen Alloggio alpino Soveltra bietet der Region die Möglichkeit, dem Val di Prato neues Leben einzuhauchen und gleichzeitig wichtige Impulse für den Tourismus sowie die regionale Wertschöpfung zu setzen. Zudem versteht sich der Wiederaufbau nicht als reine Rekonstruktion, sondern als zukunftsorientierte Weiterentwicklung unter Berücksichtigung der alpinen Umgebung. Mithilfe einer Spendenaktion kann der Neubau mit einer modernen und zeitgemässen Ausstattung gewährleistet werden.

Wiederaufbau mit logistischen Herausforderungen

Die alpinen Gegebenheiten stellen die Verantwortlichen vor logistische Herausforderungen. Die Unterkunft Alloggio alpino Soveltra ist ausschliesslich zu Fuss erreichbar, ein Anschluss an den öffentlichen Verkehr besteht nicht. Sämtliches Baumaterial muss deshalb entweder zu Fuss oder mit dem Helikopter auf die Hütte transportiert werden, ebenso die Handwerkerinnen und Handwerker.

Die Hütte Alloggio alpino Soveltra soll erneut zu einem lebendigen Treffpunkt für Natur- und Wanderbegeisterte werden. Ceruniq engagiert sich aktiv an den Renovationsarbeiten des beliebten Ausflugsziels.

Bei den Plattenarbeiten wird Naturstein aus dem naheliegenden Steinbruch im Maggiatal verwendet. Der Stein stammt somit aus derselben Landschaft, in der er verbaut wird. Die Verarbeitung erfordert nicht nur Präzision und handwerkliches Geschick, sondern auch die Leidenschaft zum Beruf.

Junge Plattenleger-Elite übernimmt Renovationsarbeiten

Ceruniq gibt jungen Plattenlegerinnen und Plattenlegern die Chance, an diesem einmaligen Projekt mitzuwirken. Unter dem Motto «Plattenleger schaffen Werte, die bleiben – mit Präzision, Verantwortung und Berufsstolz» übernehmen sechs Nachwuchstalente vom 3. bis 14. August 2026 die Plattenarbeiten. Es handelt sich dabei bei allen um ehemalige SwissSkills-Teilnehmende, einige davon auch mit internationaler Wettkampferfahrung. Sie zählen damit zur Spitze des Schweizer Plattenleger-Nachwuchses.

Vor Ort sein werden: Tobias Liechti (Schweizermeister 2025), Johan Rosat (Drittplatzierter SwissSkills 2025), Stefan Stark (Vize-Schweizermeister 2022), Amarin Prediger (Schweizermeister 2020) sowie Jana Goldener (WorldSkills-Teilnehmerin 2024).

Das Projekt zeigt, welche Bedeutung das Plattenleger-Handwerk für die Gesellschaft, die Baukultur und die Region Tessin hat. (Ceruniq/mc/ps)

Plattenleger/in EFZ – eine Ausbildung mit Zukunft

Plattenlegerinnen und Plattenleger EFZ versehen Böden, Wände und Treppen von Gebäuden mit Platten aus Keramik, Mosaik, Natur- und Kunststein. Sie fertigen Boden- und Wandbeläge in Einkaufsläden, Restaurants oder Wohnhäusern an. Ausserdem beraten sie ihre Kundschaft kompetent und freundlich. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über den Beruf Plattenleger/in EFZ.