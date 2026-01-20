KENDRIS und saner consulting spannen im Bereich M&A für inhabergeführte Unternehmen zusammen

Zürich – KENDRIS lanciert eine strategische Partnerschaft mit saner consulting mit Fokus auf Unternehmensverkauf und Nachfolgelösungen. Das Angebot richtet sich gezielt an inhabergeführte Unternehmen und KMU, die ihre Nachfolge regeln oder einen Unternehmensverkauf professionell umsetzen möchten.

Als internationales Beratungs- und Treuhandunternehmen mit integrierten Steuer- und Rechtsberatungsdienstleistungen an den Standorten Zug, Zürich, Aarau, Genf sowie weiteren internationalen Niederlassungen bietet KENDRIS eine umfassende Dienstleistungspalette für KMU und OMB (Owner Managed Businesses).

Durch die strategische Partnerschaft mit saner consulting entsteht ein zusätzlicher, ganzheitlicher Beratungsansatz, der Unternehmerinnen und Unternehmer sicher durch den gesamten Transaktionsprozess begleitet – sei es bei einer familieninternen Nachfolge mit entsprechender Family Governance oder bei einer externen Lösung durch gezielte Vermittlung und Abwicklung der Unternehmenstransaktion. Die Kooperation der beiden inhabergeführten Unternehmen steht für Unabhängigkeit und die Bündelung von Synergien, wodurch eine interdisziplinäre und persönliche Beratung auf Augenhöhe möglich wird – ein entscheidender Vorteil für Unternehmerfamilien und eigentümergeführte Firmen.

Kevin Dietiker, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung bei KENDRIS, sagt: „Mit dem neuen Angebot bieten wir für KMU und inhabergeführte Unternehmen eine Komplett-Lösung an – vor, während und nach der Transaktion. Gemeinsam mit saner consulting stellen wir den Marktzugang sicher und bieten Gewähr, dass Nachfolgelösungen und Unternehmensverkäufe nicht nur professionell strukturiert und treuhänderisch begleitet, sondern dank der Transaktionskompetenz auch individuell und nachhaltig gestaltet werden.“

Stefan Saner, Geschäftsführer und Partner bei saner consulting, betont: „Die Partnerschaft verbindet unsere Erfahrung in Mergers & Acquisitions sowie die internationale Reichweite des CONCESS M&A-Partnernetzwerks mit der Treuhand- und Wirtschaftsberatungskompetenz von KENDRIS. Das gibt Unternehmerinnen und Unternehmern Sicherheit und neue Perspektiven in einer entscheidenden Phase ihres Lebenswerks.“ (KENDRIS/mc/ps)