KMU-Leitfaden 2024: Mitarbeiterbindung – Wie KMU Mitarbeitende langfristig halten können

St.Gallen – Veröffentlichung des KMU-Leitfadens zum Thema «Mitarbeiterbindung» der OBT AG und des Schweizerischen Institut für KMU und Unternehmertum (KMU-HSG)

In Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels und der steigenden Wechselbereitschaft von Mitarbeitenden stehen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor der Herausforderung, qualifizierte Mitarbeitende nicht nur zu gewinnen, sondern auch langfristig zu halten. Um KMU bei dieser anspruchsvollen Aufgabe zu unterstützen, hat die OBT AG in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Institut für KMU und Unternehmertum an der Universität St.Gallen einen praxisnahen Leitfaden zur Mitarbeiterbindung entwickelt.

Der Leitfaden bietet KMU einen umfassenden Überblick über bewährte Strategien und Massnahmen, die sich in der Praxis als erfolgreich erwiesen haben. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf immateriellen Ansätzen wie der Förderung der Unternehmenskultur, Personalentwicklung und flexiblen Arbeitsmodellen, da diese oft das grösste Potenzial zur Mitarbeiterbindung bieten – und das unabhängig von den verfügbaren finanziellen Ressourcen.

Neben diesen Aspekten werden auch materielle Massnahmen, wie etwa Vergütungsmodelle und Mitarbeiterbeteiligungen, thematisiert. Der Leitfaden beantwortet dabei zentrale Fragen: Warum ist Mitarbeiterbindung wichtig? Welche Massnahmen sind sinnvoll? Und wie können diese erfolgreich in KMU umgesetzt werden?

Der Leitfaden richtet sich speziell an KMU und soll ihnen helfen, die Mitarbeiterbindung gezielt zu verbessern und damit langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Leitfaden kann unter obt.ch/mitarbeiterbindung heruntergeladen werden. (OBT/mc)