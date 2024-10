Leading Investors: Neuer Club für Immobilieninvestoren vernetzt Top-Player im Schweizer Markt

Lugano – Mit der Gründung von Leading Investors durch Manuel Gamper wird der Schweizer Markt für Immobilieninvestitionen neu definiert. Der exklusive Club mit Hauptsitz in Lugano bringt ausgewählte Immobilieninvestoren zusammen und bietet ihnen Zugang zu fundierten Marktinsights, innovativen Tools und einzigartigen Investitionsmöglichkeiten. Mit starken strategischen Partnerschaften und einem klaren Fokus auf datenbasierte Entscheidungsfindung strebt Leading Investors danach, eine neue Kultur der Zusammenarbeit und Langfristigkeit im Immobiliensektor zu etablieren.

Exklusiver Club für Immobilieninvestoren bietet Zugang zu Off-Market-Objekten und Marktinsights.

Starke Partner wie IAZI AG, Itten+Brechbühl AG, Resolve AG und Rossi, Pellegrini, Sauvain & Partners garantieren umfassende Expertise in den Bereichen Daten, Architektur, Finanzierung und Recht.

Zu den Mitgliedern gehören u.a. die Unternehmen Alfred Müller AG, Blueberg Management AG, Seta AG und die Galli-Gruppe.

Neueröffnung eines Büros in Zürich, Seidengasse 13, um die Präsenz in der Deutschschweiz zu stärken.

Ein exklusives Netzwerk für Immobilien-Investoren

Leading Investors bietet ein Netzwerk und Instrumente, um den Immobilienmarkt noch professioneller bearbeiten zu können. Der Club richtet sich an Entwickler und Investoren, die über fundiertes Fachwissen und Kapital verfügen und Zugang zu exklusiven, renditestarken Immobilienprojekten suchen. Die Idee entstand aus der wachsenden Komplexität des Immobilienmarktes, in dem Wissen, Netzwerk und Kapital entscheidend für erfolgreiche Investitionen geworden sind. „Wir wollen eine neue Investitionskultur entwickeln, bei der Zusammenarbeit, datenorientiertes sowie langfristiges Denken im Zentrum stehen“, erklärt Gründer Manuel Gamper. „Unser Ziel ist es, Investoren nicht nur Immobilien, sondern auch die nötigen Marktinformationen und das richtige Netzwerk zu bieten, um nachhaltig und erfolgreich zu investieren.“

Starke strategische Partnerschaften

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Leading Investors ist die Zusammenarbeit mit führenden Partnern in verschiedenen Bereichen. Dazu gehören die IAZI AG, der führende Schweizer Anbieter von Immobiliendaten und -bewertungen, das renommierte Architektur- und Designbüro Itten+Brechbühl AG, der unabhängige Finanzierungsspezialist Resolve AG sowie die auf Immobilien- und Handelsrecht spezialisierte Kanzlei Rossi, Pellegrini, Sauvain & Partners. Diese Partner garantieren umfassende Unterstützung für die Mitglieder von Leading Investors, von der Datenanalyse bis hin zur rechtlichen Beratung.

„In der heutigen datengetriebenen Welt ist es entscheidend, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir freuen uns, Leading Investors mit tiefgehenden Markt- und fortschrittlichen Datenanalysen zu unterstützen. Dies ermöglicht es den Mitgliedern von Leading Investors, intelligentere und datengestützte Investitionen zu tätigen“, sagt Prof. Dr. Donato Scognamiglio, Chairman der IAZI AG.

Romain Dequesne, CEO von Resolve AG, ergänzt: „Unsere Partnerschaft mit Leading Investors erlaubt uns, innovative Finanzierungslösungen einem breiteren Netzwerk von Immobilieninvestoren anzubieten. Wir freuen uns darauf, Finanzstrategien zu entwickeln, die sicherstellen, dass jedes Mitglied sein Investitionspotenzial maximiert und gleichzeitig das Risiko minimiert“​.

Mitgliedschaft und Expansion

Leading Investors ist bereits erfolgreich gestartet und zählt unter den Mitgliedern bedeutende Unternehmen wie die Alfred Müller AG, Blueberg Management AG, Seta AG und die Galli-Gruppe. Der Club beschränkt die Mitgliederzahl, um jedem Investor einen persönlichen und massgeschneiderten Service bieten zu können.

Um den steigenden Anforderungen des Deutschschweizer Marktes gerecht zu werden, eröffnet Leading Investors – nebst dem Hauptsitz in Lugano – ein neues Büro auch in Zürich an der Seidengasse 13. „Mit dem neuen Standort in Zürich wollen wir unsere Präsenz in der Deutschschweiz stärken und näher bei unseren Mitgliedern sein“, erklärt Gamper. „Unser Fokus liegt darauf, schweizweit aktiv zu sein und langfristig Mehrwert zu schaffen.“ (Leading Investors/mc/ps)

Über Leading Investors AG

Leading Investors ist ein exklusiver Club für Immobilienentwickler und Investoren, der Zugang zu einzigartigen Investitionsgelegenheiten, einem erstklassigen Netzwerk und fundierten Marktinsights bietet. Mit einem klaren Fokus auf die Digitalisierung und Professionalisierung des Immobilienmarktes setzt der Club neue Massstäbe für die Zusammenarbeit und den langfristigen Erfolg in der Branche.

www.leadinginvestors.ch

[email protected]