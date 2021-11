Martin Greiner wird stv. CEO der SPGI Zurich AG

Zürich – Per 1. Januar 2022 übernimmt Dr. Martin Greiner, Head Investment Advisory bei SPGI Zurich, zusätzlich die Funktion als stellvertretender CEO.

Head Investment Advisory Dr. Martin Greiner unterstützt in seiner zusätzlichen Rolle den CEO und Mitinhaber Robert Hauri, der per Januar 2022 auch zum neuen CEO der Intercity Group berufen wurde, bei übergreifenden Aufgaben. «Ich freue mich darauf, Robert Hauri in seiner künftigen Doppelfunktion entlasten zu können», sagt Dr. Martin Greiner. Robert Hauri: «Mit Martin Greiner steht mir ein kompetenter und engagierter Sparrings-partner zur Verfügung. Ich freue mich sehr auf unsere weitere Zusammenarbeit.»

Die Geschäftsleitung der SPGI Zurich AG setzt sich ab 1. Januar 2022 wie folgt zusammen: Robert Hauri (CEO/Mitinhaber), Martin Greiner (Head Investment Advisory und stv. CEO), Gabriela Brandenberg (Head Office and Retail) und Natalia Ignatova (Head Tenant Representation). (SPGI Zurich AG/mc/ps)