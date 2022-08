Michael Schiltknecht wird CEO der Steiner AG

Zürich – Bei der Steiner AG kommt es zu einem Führungswechsel: Per sofort wird der Immobiliendienstleister von Michael Schiltknecht als CEO geführt. Er folgt auf Ajay Sirohi, der das Unternehmen verlässt.

Im Februar 2021 hatte die Steiner AG die Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells zu einem führenden Immobilienunternehmen mit zugehörender Baukompetenz angekündigt. Als nächster Schritt dieses Transformationsprozesses freue man sich, dass das Unternehmen künftig von Michael Schiltknecht als CEO geführt werde, schreibt Steiner in einer Medienmitteilung.

Schiltknecht trat im November 2007 als Bereichsleiter der Immobilienentwicklung in die Steiner AG ein und übernahm im August 2010 deren Gesamtführung. Im Juli 2021 wurde er zum Co-CEO der Steiner Gruppe ernannt. 1995 diplomierte Michael Schiltknecht an der ETH Zürich in Architektur. Nach sechs Jahren als Architekt und einem Zweitstudium in Betriebsökonomie war er bei der Credit Suisse als Bauherrenvertreter für Grossprojekte, später bei der AXA Winterthur als Leiter Projektentwicklung tätig.

Michael Schiltknecht werde die vorgegebene Strategie weiterverfolgen und die nachhaltige und profitable Entwicklung des Unternehmens sicherstellen. Der bisherige CEO Ajay Sirohi verlasse die Steiner AG mit dem Dank des Verwaltungsrates für seine langjährigen Dienste, heisst es weiter. (Steiner/mc/pg)