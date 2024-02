Mobimo verbucht 2023 Gewinnrückgang – stabile Dividende

Zürich – Das Immobilienunternehmen Mobimo hat im vergangenen Geschäftsjahr weniger Gewinn erzielt. Grund dafür ist unter anderem eine Abwertung auf den Anlageliegenschaften und ein deutlich tieferes Promotionsergebnis. Für das laufende Jahr ist Mobimo zuversichtlich. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Ausschüttung von zehn Franken je Aktie erhalten.

Operativ lief es gut. Der Mieterfolg stieg laut einer Mitteilung vom Freitag 2023 um 4,7 Prozent auf 125,7 Millionen Franken. Das Wachstum sei massgeblich getrieben durch die erfolgreiche Fertigstellung von bedeutenden Entwicklungsprojekten in Zürich. Zudem wurden die Mieten, «wo vertraglich möglich», erhöht. Die Leerstandsquote sank per Ende Jahr 2023 auf 4,1 Prozent (Vorjahr 4,3%).

Der Gewinn aus Entwicklung und Verkauf ging um 36 Prozent auf 27,2 Millionen Franken zurück. Der Erfolg aus Neubewertungen war negativ. Es gab eine Abwertung um 50,0 Millionen Franken. Im Vorjahreszeitraum stand hier noch ein Plus von 44,3 Millionen Franken.

Daraus resultiert ein Gewinn (exkl. Neubewertungen), der mit 90,0 Millionen Franken um 12,1 Prozent tiefer ist als im Vorjahr. Inklusive Neubewertungen ging der Gewinn gar um 65,5 Prozent auf 46,6 Millionen Franken zurück.

Mit den Ergebnissen hat Mobimo die Erwartungen der Analysten dennoch mehrheitlich übertroffen.

Belebung auf dem Transaktionsmarkt

Seit der zweiten Jahreshälfte sei eine leichte Wiederbelebung bei den Transaktionen im Immobilienmarkt zu beobachten. Es seien aber weiterhin im Gewerbe- und Bürobereich etwas tiefere Preise registriert worden. Daher habe sich die erstmals seit Jahren festgestellte Wertkorrektur des ersten Halbjahres auch im zweiten Halbjahr 2023 fortgesetzt.

Das breit diversifizierte Portfolio an guten Lagen von Mobimo erweise sich als anhaltend robust. Nach wie vor federten die Aufwertungsgewinne aus den Anlageliegenschaften im Bau die Korrekturen auf Büro- und Gewerbeflächen im Bestand ab. In der Summe resultiert eine leichte Abwertung des Portfolios von -1,5 Prozent. Der Wert des gesamten Immobilienportfolios beträgt per Ende 2023 3,6 Milliarden Franken (Vorjahr: 3,7 Mrd.).

Zuversichtlicher Ausblick

Über die weiteren Aussichten auf das laufende Jahr äussert sich Mobimo zuversichtlich. Die Immobiliengesellschaft erwartet bei einer konstanten Leerstandsquote von unter 4,5 Prozent für das Gesamtportfolioeine eine stabile Entwicklung des Mietertrags. Der Ertrag aus Entwicklungen und Verkauf (Promotion) werde leicht über dem Niveau von 2023 erwartet.

Nach über 15-jährigem Wirken im Verwaltungsrat von Mobimo habe sich ausserdem Daniel Crausaz entschieden, sich an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Ersetzen soll ihn dann Markus Schürch, wie Mobimo mitteilte. (awp/mc/pg)