MoneyPark lanciert öffentliche, kostenlose Big Data Immobilienplattform

Zürich – Der unabhängige Hypothekar- und Immobilienspezialist MoneyPark öffnet seine Immobilienplattform für die breite Öffentlichkeit. Damit erhalten erstmals auch potenzielle Käufer und Verkäufer von Wohnimmobilien kostenlosen Zugang zu umfassenden Daten rund um das gesuchte oder das bereits erworbene Eigenheim. In Kombination mit persönlicher Beratung durch Immobilienexperten vor Ort schafft die Plattform für Suchende, Käufer, Eigentümer sowie Verkäufer ein einzigartiges Kundenerlebnis aus datengetriebener Technologie und individueller Beratung. Dank grösserer Transparenz und einfacherem Zugang zu objekt- und lagerelevanten Daten soll mehr Bewegung in den seit Jahrzehnten statischen und noch wenig innovativen Schweizer Immobilienmarkt gebracht und dadurch mehr Kundinnen und Kunden der Traum vom Eigenheim erfüllt werden.

Online verfügbare Verkaufsanzeigen von Immobilien auf klassischen Immobilienplattformen erfreuen sich in der Schweiz hoher Bekanntheit und Beliebtheit, ihre Form blieb aber seit Jahren unverändert. Dies bricht MoneyPark mit der neu für die Öffentlichkeit zugänglichen Plattform auf. Konsequent auf Big Data-Technologie aufgebaut, liefert die Plattform einerseits hochwertige und detaillierte Informationen über Immobilien und ermöglicht andererseits, Kauf und Verkauf direkt zu initiieren, indem auf die Finanzierungs- und Beratungsexpertise der MoneyPark-Beraterinnen und Berater zugegriffen werden kann. «Die neue Plattform ist nicht nur ein Meilenstein in der noch jungen Unternehmensgeschichte von MoneyPark, sondern vor allem ein riesiger Transparenzgewinn für jeden

Immobiliensuchenden, -eigentümer und -verkäufer», ist Stefan Heitmann, Gründer und CEO von MoneyPark, überzeugt.

Big Data als Entscheidungsgrundlage

Die digitale Plattform aggregiert öffentlich ausgeschriebene Wohnimmobilien und Angebote aus dem eigenen Kundenbestand. Zudem bietet sie Eigentümern von Immobilien auch alle Objekt-, Lage- und wertrelevanten Informationen an einem Ort. So zeigt sie einfach und verständlich jedem Interessenten, wie sich der Wert seiner Immobilie in den vergangenen Jahren entwickelt hat, welche Bauvorhaben es in der Umgebung gibt und welche ähnlichen Objekte in der Region zum Verkauf stehen. Für diese detaillierte Charakterisierung stützt MoneyPark die Plattform konsequent auf Big Data und eröffnet Kunden so einfachen Zugang zu einer grossen Menge an visualisierten Immobiliendaten. Ausserdem ermöglicht die Plattform den Zugang zu finanzierungsgeprüften Interessenten – also Käufern, die bereits über eine Finanzierungszusage verfügen und sich die Immobilie dadurch sicher leisten können. Dies vereinfacht und beschleunigt die Suche nach potenziellen Käufern und ermöglicht eine realitätsnahe Einschätzung des Marktes.

Einzigartiges Kundenerlebnis aus Beratung und Technologie

Besteht der Bedarf nach einer persönlich durchgeführten Objektbewertung oder verfestigt sich der Wunsch, die Immobilie zu verkaufen, unterstützen die Immobilienexperten von MoneyPark und begleiten die Verkäufer durch den gesamten Prozess. Das neue, schweizweite Team von Immobilienexperten arbeitet dabei Hand in Hand mit den MoneyPark Hypothekarprofis in den Filialen des Unternehmens zusammen. Kundinnen und Kunden werden in allen Immobilien-Belangen ergänzend zur Plattform persönlich beraten und erhalten so auch bei komplexen Transaktionen einen kompetenten Ansprechpartner. «Die Kombination von modernster Big Data-Technologie und unabhängigen Hypothekar- und Immobilienexperten, die unsere Kunden bei jedem Schritt unterstützen, ist einmalig am Schweizer Markt», erklärt Stefan Heitmann.

Mehr Transparenz dank Daten

Mit der Plattform will MoneyPark den Kauf und Verkauf von Wohnimmobilien erleichtern. Die Plattform wird laufend weiterentwickelt und mit zusätzlichen Features ergänzt. Seit der Gründung des Unternehmens 2012 ist es das erklärte Ziel, den Immobilienmarkt offener und kundenfreundlicher zu machen. Dies ist MoneyPark im Hypothekarmarkt mit dem Zugang zu über 150 Finanzierungsgebern bereits gelungen. Dasselbe Ziel verfolgt MoneyPark mit den neuen Dienstleistungen im Immobilienbereich. «Mit unserem neuen Plattformangebot können wir unseren Kundinnen und Kunden viel früher und viel länger die Hand reichen und ihnen helfen, den Traum vom Eigenheim erfüllen», erklärt Stefan Heitmann. (MoneyPark/mc/ps)