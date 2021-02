MoneyPark trotzt Corona und vergibt 2020 Hypotheken für 3.4 Mia. Franken

Zürich – MoneyPark, der unabhängige Spezialist für Hypotheken und Immobilien in der Schweiz, ist 2020 erneut stark gewachsen. Trotz der Corona-Pandemie konnten Hypotheken im Umfang von 3.4 Milliarden Franken vergeben werden. Insgesamt weist die MoneyPark Gruppe nun schweizweit 27 Milliarden Schweizer Franken abgeschlossene und gemanagte Hypotheken aus. Zudem hat MoneyPark im vergangenen Jahr seine Geschäftstätigkeit ausgebaut und ist ins Immobiliengeschäft eingestiegen. Neu werden Kundinnen und Kunden auch in allen Fragen rund um den Immobilienkauf, Eigentum und Verkauf beraten. Die dafür entwickelte Immobilienplattform wurde anfangs Jahr für die breite Öffentlichkeit geöffnet und bietet damit erstmals auch potenziellen Käufern und Verkäufern von Wohnimmobilien kostenlosen Zugang zu umfassenden Daten rund um das gesuchte oder das bereits erworbene Eigenheim.



MoneyPark festigt mit der Vergabe von 3.4 Milliarden Franken Hypotheken im Jahr 2020 die Nr. 2 Position im Hyponeugeschäft am Markt und bleibt die unangefochtene Nr. 1 unter den professionellen Hypothekarvermittlern. «Wir konnten gegenüber dem sehr starken Vorjahr nochmals zulegen und das stärkste Ergebnis seit Firmengründung erzielen – und das schweizweit breit abgestützt in allen Regionen», freut sich Stefan Heitmann, CEO und Gründer von MoneyPark, über das trotz Corona-Pandemie sehr erfolgreiche Jahresergebnis. Der Wachstumskurs soll auch 2021 fortgesetzt werden. Die Nachfrage nach einer unabhängigen Hypothekarberatung steigt weiter an. «Wir haben 2020 gesehen, dass gerade im Tiefzinsumfeld durch das professionelle Verhandeln rekordhohe Einsparungen bei den Hypothekarzinsen möglich sind. Noch dazu ist der Traum nach den eigenen vier Wänden für viele Menschen präsenter denn je», kommentiert Stefan Heitmann den Grund für die grosse Nachfrage. Zudem will man 2021 insbesondere auch im Immobiliengeschäft wachsen.

Einstieg ins Immobiliengeschäft

Mit der Lancierung einer öffentlichen, kostenlosen Big Data Immobilienplattform hat MoneyPark anfangs Jahr seinen Einstieg in den Immobilienmarkt zementiert. Die Plattform liefert einerseits hochwertige und detaillierte Informationen über Immobilien und ermöglicht andererseits, Kauf und Verkauf direkt zu initiieren, indem auf die Finanzierungs- und Beratungsexpertise der MoneyPark-Beraterinnen und Berater zugegriffen werden kann. «Die neue Plattform ist nicht nur ein Meilenstein in der noch jungen Unternehmensgeschichte von MoneyPark, sondern vor allem ein riesiger Transparenzgewinn für jeden Immobiliensuchenden, -eigentümer und -verkäufer», ist Stefan Heitmann überzeugt. Bereits im ersten Jahr sollen mehrere Hundert Suchende und Verkäufer einerseits, aber auch Projektentwickler und Investoren andererseits, unabhängig und kompetent begleitet werden. «Der Markteintritt ist klar geglückt und die Dynamik sehr vielversprechend», kommentiert Stefan Heitmann die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells.

Grösstes Hypothekarangebot nochmals stark ausgebaut

MoneyPark konnte 2020 nebst neuen Vertriebspartnerschaften auch durch sein Full-Service-Angebot im Hypothekarbereich diverse gewichtige Finanzierungsgeber gewinnen, welche für den Vertrieb auf MoneyPark setzen und die Servicing-Angebote der Tochtergesellschaft finovo nutzen. Denn insbesondere bei alternativen Kapitalgebern wie Pensionskassen ist die Anlageklasse Hypotheken in den aktuell schwierigen Anlagezeiten sehr gefragt. MoneyPark kann neu auf die Angebote von über 150 Finanzierungsanbietern zurückgreifen und hat damit das mit Abstand breiteste Angebot am Markt im vergangenen Jahr nochmals deutlich ausgebaut. «MoneyPark Kunden stehen neu weitere Milliarden an Hypotheken von alternativen Anlegern zu hochattraktiven Konditionen zur Verfügung», so Stefan Heitmann zu den Kundenvorteilen des stark ausgebauten Angebots. (MoneyPark/mc/ps)