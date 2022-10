MoneyPark und Pax optimieren die Vorsorge für Wohneigentümer

Zürich – MoneyPark, der Spezialist für Hypotheken und Immobilien in der Schweiz, hat zusammen mit der genossenschaftlichen Versicherung Pax ein Vorsorgeprodukt speziell für Wohneigentümerinnen und -eigentümer entwickelt, die über MoneyPark eine Hypothek abschliessen. Dabei hat Pax ein spezielles Vorsorgeprodukt erstellt, das passgenau auf die Kundenbedürfnisse bei der Finanzierung oder während dem Besitz einer Liegenschaft zugeschnitten ist. Die Vorsorgelösung namens MoneyPark PropertyStar ist optimiert für die steuerlich begünstigte, budget-schonende indirekte Amortisation und für die nachhaltige Tragbarkeit einer Liegenschaft. Das Produkt ist in vielen Varianten erhältlich und überzeugt im Marktvergleich. Dabei ist MoneyPark PropertyStar so vielseitig wie die MoneyPark Kundinnen und Kunden selbst und lässt sich während der Vertragslaufzeit immer wieder an die aktuellen Lebensumstände anpassen.

Das neue Vorsorgeprodukt wurde speziell auf die Kundenbedürfnisse bei der Finanzierung oder während dem Besitz einer Liegenschaft zugeschnitten. Möglich wurde dies dank der schlanken und effizienten Unternehmensstruktur von Pax, die es erlaubt, die Bedürfnisse der MoneyPark Kundinnen und Kunden sehr rasch und gezielt in ein eigenständiges Produkt zu überführen. MoneyPark PropertyStar lässt sich in vielen Varianten individuell ausgestalten, zeigt sich im Marktvergleich äusserst attraktiv und ist deshalb auch für Kundinnen und Kunden ohne Liegenschaft interessant.

Optimiert für Eigenheimkäufer und -besitzer

Mit PropertyStar bietet MoneyPark Kundinnen und Kunden, welche steuer- und renditeoptimiert ihre Hypothek amortisieren wollen, erstmals ein Produkt an, welches gezielt für die indirekte Amortisation entwickelt wurde. Bei der Ausgestaltung des Produkts wurde auf eine sehr hohe Akzeptanz bei Hypothekargebern geachtet, sodass MoneyPark PropertyStar für die meisten Finanzierungen und mit möglichst wenigen Einschränkungen eingesetzt werden kann. Durch die enge Zusammenarbeit von MoneyPark und Pax ist zudem sichergestellt, dass die Police innert Wochenfrist ausgestellt wird. «MoneyPark und Pax verbinden nicht nur eine achtjährige Partnerschaft, sondern auch die Vision, den Kundinnen und Kunden die individuell beste Lösung zu bieten. Das gemeinsam entwickelte Produkt erweitert unser breites Vorsorgeangebot um eine sehr attraktive Lösung, die vielen Kundinnen und Kunden das sorglose Leben im Eigenheim sichern wird», so Martin Tschopp, CEO von MoneyPark.

Eine Vorsorgelösung so vielseitig, wie die Kunden selbst

Mit MoneyPark PropertyStar kann man von den steuerlichen Vorteilen der Säule 3a profitieren, Spar- und Anlageziele erreichen und auch den Lebensstandard bei Pensionierung, Todesfall oder Erwerbsunfähigkeit absichern – und dies auch losgelöst von einer Hypothek. Der Kunde entscheidet selbst, welche Anlagestrategie seinem Produkt zu Grunde liegt, und kann diese jederzeit und unkompliziert wieder ändern und den aktuellen Lebensumständen anpassen. Ein Kundenbedürfnis, dem MoneyPark bei der Hypothekar- und Immobilienberatung immer wieder begegnet ist und das nun erfüllt werden kann. So kann ein junges Ehepaar beim Hauskauf als Doppelverdiener eine risikoreiche Anlagestrategie wählen und diese später, beispielsweise nach der Gründung einer Familie, einfach und unkompliziert in eine defensive Variante umwandeln. Dabei profitiert das Ehepaar stets von den gleichen attraktiven Leistungen bei Tod oder Erwerbsunfähigkeit. «Die Partnerschaft mit MoneyPark, dem führenden Hypothekarvermittler in der Schweiz, ist für Pax ein weiterer wichtiger Schritt im Kooperationsgeschäft. Damit profitieren Kundinnen und Kunden von MoneyPark von einer äusserst flexiblen Vorsorgelösung, bei der unterschiedliche Sparvarianten mit sehr attraktiven Risikoversicherungen kombiniert werden können und die sich auch für die indirekte Amortisation bestens eignet», so Daniel Mutz, Leiter Vertrieb & Marketing bei Pax. (Moneypark/mc/ps)