MoneyPark wächst in Winterthur – neuer Standort mit neuem Filialleiter

Zürich – MoneyPark, der unabhängige Schweizer Spezialist für Hypotheken und Immobilien, wächst auch in Winterthur. Seit Juni 2021 leitet Flavian Scheidegger die Winterthurer Filiale, die jetzt in neuen, grösseren Räumlichkeiten an der Metzggasse 20 zu finden ist.

Flavian Scheidegger folgt auf Andreas Leu, der sich entschieden hat, MoneyPark zu verlassen. Er hatte seit 2015 die Filiale in Winterthur aufgebaut. «Ich freue mich sehr und danke Andreas Leu, dass ich unser erfolgreiches Winterthurer Team übernehmen darf», sagt Flavian Scheidegger. «Im letzten Jahr konnten wir unser Team hier von drei auf sechs Beraterinnen und Berater verdoppeln. Jetzt wollen wir weiterwachsen und unsere Kundinnen und Kunden intensiv rund um die Themen Hypotheken, Vorsorge und Immobilienkauf sowie -verkauf betreuen.»

Flavian Scheidegger ist als erfahrener Finanzberater seit über sieben Jahren in verschieden Funktionen der Vermögensberatung und im Finanzierungsgeschäft tätig. Seit knapp drei Jahren ist er für MoneyPark im Einsatz, bisher in Zürich. «Ich freue mich auf Winterthur», betont Flavian Scheidegger. «Ich wohne in Effretikon, habe in Winterthur studiert und in der Vergangenheit auch schon Kundinnen und Kunden im

Raum Andelfingen und Winterthur betreut.»

Zentrale Räumlichkeiten an der Metzggasse 20

Neu empfängt MoneyPark die Kundinnen und Kunden in den grossen und modernen Büroräumlichkeiten an der Metzggasse 20. Dort stehen im 1. Stockwerk sechs grosse Beratungszimmer zur Verfügung, damit jederzeit auch die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Einzigartiges Kundenerlebnis: Alles rund ums Eigenheim

Nicht nur die Filiale in Winterthur expandiert, auch MoneyPark hat seine Geschäftstätigkeit erweitert. MoneyPark berät Kundinnen und Kunden nicht nur bei der Finanzierung und Vorsorge, sondern auch in allen Fragen rund um die Immobiliensuche, den Kauf, Besitz und Verkauf der Immobilie. Seit Anfang des Jahres steht die Immobilienplattform von MoneyPark (moneypark.ch/plattform) auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit erhalten potenzielle KäuferInnen und VerkäuferInnen von Wohnimmobilien kostenlosen Zugang zu umfassenden Daten rund um das gesuchte oder das bereits erworbene Eigenheim. In Kombination mit persönlicher Beratung durch Immobilienexperten vor Ort schafft die Plattform für Suchende, KäuferInnen, EigentümerInnen sowie VerkäuferInnen ein einzigartiges Kundenerlebnis. (MoneyPark/mc/ps)