Nach Hotel Conti-Kauf : DHG Gruppe geht mit Studio-Konzept innovative Wege im Wohnungsmarkt

Zürich – Die private Bau- und Immobiliengruppe DHG Holding AG führt ihren dynamischen Expansionskurs unvermindert fort, und setzt mit dem Erwerb des Hotel Conti in Dietikon einen weiteren Meilenstein in der über 25-jährigen Unternehmensgeschichte.

Die dynamisch wachsende Zürcher DHG Gruppe beweist mit der Akquisition des Business- und Meetinghotels Conti einmal mehr strategischen Weitblick im hart umkämpften Wohnimmobilienmarkt. Im Rahmen einer programmatischen Neudefinition werden traditionelle Hotelzimmer zu modernem Wohnraum in Form von rund 90 1-Zimmer Wohnungen, so genannten Studios, umfunktioniert. Die imposante Liegenschaft bittet oberirdisch eine Nettogeschossfläche von rund 2’500 m2 und unterirdisch rund 515 m2 sowie über 60 Parkplätze. « Der Kauf dieses Traditionshotels ist ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte – und zugleich auch ein Novum. Mit der Umwandlung von Hotelzimmern in Studios werden wir der ungebrochenen Nachfrage nach Single-Mietwohnungen im urbanen Umfeld gerecht. » freut sich Blagoje Antic, Firmeninhaber, CEO und Verwaltungsratspräsident der Unternehmensgruppe.

Blagoje Antic, VRP und Gründer DHG Holding AG. (Foto: zvg)

Atmosphärische, massgeschneiderte Ausstattung

Bei diesem Projekt setzt die DHG Gruppe auch Trends in Sachen Marketing. « Wir schaffen nicht nur hochfunktionelle Wohnbereiche, sondern auch Lebensräume, welche auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtet sind », sagt Milos Antic, Sohn des Firmengründers und Mitglied der Geschäftsleitung. Dabei kommt das « Staging » – die massgeschneiderte Einrichtung und Ausstattung von Wohnungen unter Anwendung innovativer Techniken wie 3D-Modelle – zum Einsatz. Die Studios werden pauschal ab CHF 1’200.- netto pro Monat vermietet. Interessenten sind eingeladen, sich direkt an DHG zu wenden. (DHG Holding AG/mc/ps)