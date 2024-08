Nachfrage nach Wohneigentum wächst wieder

Zürich – Die seit mehr als einem Jahr sinkenden Zinsen in der Schweiz locken wieder Käufer auf den Immobilienmarkt. Die Nachfrage nach Wohneigentum zieht daher wieder an. Für Vermieter von Büroflächen abseits der zentralen Lagen bleibt es hingegen schwierig.

Laut einer Analyse des Immobiliendienstleisters CSL erwägen nun wieder mehr Personen den Erwerb eines Eigenheims. Denn das gleichzeitig steigende Mietpreisniveau mache den Kauf eines Eigenheims finanziell attraktiver, erklärte CSL in der am Montag publizierten «Sommerumfrage 2024» bei rund 200 Marktakteuren.

«Klare Trendwende»

Diese blickten nun in allen fünf untersuchten Regionen wieder optimistischer auf den Wohneigentumsmarkt als noch vor einem Jahr. Davor hätten die raschen Zinssteigerungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) den Wohneigentumsmarkt merklich gebremst. CSL spricht von einer «klare» Trendwende.

Nicht nur der Kauf von Wohneigentum wird teurer, sondern auch das Mieten. Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer erwarte eine weiterhin starke Nachfrage und steigende Mietpreise.

Die Lage auf dem Büromarkt wird als «relativ stabil» beschrieben. In Zürich etwa werde die Nachfrage in der Stadt und den zentralen Stadtkreisen weiterhin als «sehr gut» eingeschätzt, das Marktumfeld in der Peripherie bleibe hingegen schwierig. In Bern sei dieser Unterschied weniger stark ausgeprägt, während in Basel generell eine schwächere Nachfrage wahrgenommen werde. (awp/mc/pg)