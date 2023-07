Neuer Wohnraum im Kanton Zürich : DHG Holding erhält grünes Licht für den Bau von 63 Wohnungen in Höri und Hedingen

Zürich – Die DHG Immobiliengruppe setzt ihr Wachstum fort. Das Zürcher Familienunternehmen erweitert sein Portfolio durch den Bau von Wohnimmobilien in den aufstrebenden Gemeinden Höri und Hedingen. Baustart an beiden Standorten ist für kommenden Herbst geplant. Die Mietwohnungen werden im Frühjahr 2025 bezugsfertig sein.

Die Zürcher Bau- und Immobiliengruppe DHG erweitert das stattliche, im Familienbesitz befindliche Portfolio von Wohnimmobilien durch insgesamt 63 neue Einheiten. Mit der im Juni erfolgten Bau-, respektive Teilbaufreigabe ist der Weg für die Realisierung von 35 Wohnungen in Höri und 28

Wohnungen in Hedingen frei geworden.

Qualitativ hochstehender Lebensraum zu erschwinglichen Preisen

«Nach einer intensiven Planungs- und Vorbereitungszeit haben wir für den Bau dieser Vorzeigeprojekte grünes Licht erhalten, worüber wir uns sehr freuen», sagt Blagoje Antic, Firmengründer, Inhaber und CEO des Familienunternehmens. «Einmal mehr werden wir unserem Auftrag gerecht werden, qualitativ hohen Wohnraum zu erschwinglichen Preisen zu realisieren.»

Für beide Gemeinden ist die harmonische Verbindung aus ländlichem Erholungsraum, urbaner Infrastruktur und effizienter Anbindung an die Limmatstadt charakteristisch.

Attraktive Mietwohnungen im Frühjahr 2025 bezugsfertig

«Die Projekte überzeugen durch eine hohe architektonische Attraktivität und die harmonische Einpassung der Häuser in das jeweilige Umfeld», bestätigt Ivan Hrnjkas, Gesamtprojektleiter, Mitglied der Geschäftsleitung der DHG Generalunternehmung und zuständig für alle Bauvorhaben der DHG Gruppe, welche sich seit der Unternehmensgründung in 1994 zu einer führenden Immobilien- und Baugruppe in Familienbesitz entwickelt hat.

Mit einer bewährten und langfristig ausgerichteten «Buy & Hold»-Strategie kauft das Unternehmen im Heimmarkt Schweiz Liegenschaften, entwickelt sie weiter und vermietet sie. Eine unternehmerische Leistung, die auch ausserhalb der Schweiz Anerkennung findet. So durfte Blagoje Antic Anfang des Jahres als Würdigung seiner Lebensleistung in Belgrad die Auszeichnung «bester serbischer Geschäftsmann im Ausland» entgegennehmen. (DHG/mc/hfu)