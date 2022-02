Neuheit: Startup ConReal lanciert cloud-basierte Plattform zur Planung und Realisierung von Badprojekten

Winterthur – Die Realisierung eines Badprojektes geht mit zahlreichen Arbeitsschritten und organisatorischen Herausforderungen einher. Mehrere Akteur*innen wie Sanitär-Installateur*innen, Eigenheimbesitzer*innen und Händlerinnen müssen sich regelmässig absprechen, um Fehler zu vermeiden und das Projekt erfolgreich zu realisieren. Dank der neuen cloud-basierten Plattform (ConReal Hub) geht dies nun viel einfacher: Die Planung und Steuerung von Bad-Projekten erfolgt bequem an einem digitalen Ort, zeitsparend und effektiv für alle. Ob automatisierte Richtofferten, anpassbare Materiallisten oder minuten-schnelle 3D-Designs – Sanitär Installateurinnen können über die Plattform nun alle ihre Projekte übersichtlich und im Handumdrehen selbst planen und kundenspezifisch anpassen, während die von Eigenheimbesitzerinnen generierten Bad-Designs direkt in die Plattform eingespeist werden. So erhalten Handwerker*innen einen direkten Zugang zu den Kundenwünschen.

Besonders im Sektor Innenausbau, wo zahlreiche Handwerker*innen gleichzeitig operieren und das Zeitmanagement sowie die Ansprüche der Wohneigentümer*innen fordernd sein können, sind die Abläufe eher komplex und ein ständiges, langwieriges Hin und Her. Deshalb lanciert das Proptech Startup den ConReal Hub, wo alle Informationen zusammenlaufen und Daten selbstständig durch die Handwerker*innen angepasst werden können.

Sanitär Installateur*innen sowie Wohneigentümer*innen können jederzeit durch ihren eigenen Login-Bereich und spielerische Play & Create Optionen auf ihr Badprojekt zugreifen und dieses nach Wünschen neu formen sowie erste 3D-Visualisierungen inkl. Kostenschätzung und Materialliste erhalten. Was normalerweise Stunden oder sogar Tage in Anspruch nimmt, macht das ausgeklügelte Engine in der Plattform innert wenigen Minuten.

Eine Plattform für Sanitär-Installateur*innen

Durch den ConReal Hub wird die ganze Prozessstruktur einer Badplanung vereinfacht sowie die Effizienz gesteigert. Die Sanitär-Installateur*innen können interaktiv und digital Offerten zusammenstellen, Materiallisten überarbeiten, initiale 3D-Modelle erstellen und Materialbestellungen direkt im Tool auslösen. Über die Kommentarund Kommunikationsfunktionen kann man zudem direkt mit dem ConReal Customer Care in Kontakt treten.

Entspannte Bad-Realisierung für Wohneigentümer*innen

Als Ergänzung zur entwickelten Plattform wurde der Bad-Concierge, das Online-Tool für die Generierung von Bad-Designs, weiterentwickelt. So können die zusammengestellten Designs des Bad-Concierges direkt in die cloud-basierte Plattform eingespeist und für die Handwerker zugänglich gemacht werden. Mit dem neuen und intuitiven Bad-Concierge finden Wohneigentümer*innen ihren persönlichen Stil und können ihr Traumbad nach ihren Wünschen direkt vom Sofa aus zusammenstellen. Sie erhalten danach ein individuelles Designkonzept inkl. 3D-Visualisierung und Richtpreis für das neue Badezimmer.

Weiterentwicklung der Plattform

Die cloud-basierte Plattform wird laufend mit neuen Funktionen erweitert und revolutioniert so die Prozesse im Innenausbau nachhaltig. Die Beta-Version geht bereits mitte Februar live. Die Test-Phase sowie die Rollout Phase für die Partner im ConReal Netzwerk, sowie zukünftig dazugehörende Partner, erfolgt bis im Frühsommer 2022. (ConReal/mc/ps)

ConReal

