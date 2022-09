Nicole Wieting-Kaelin wird neue Chief Marketing Officer bei Properti

Zürich – Die Wachstumsgeschichte von Properti geht weiter. Das Proptech-Startup besetzt mit Nicole Wieting-Kaelin die Position der Chief Marketing Officer. Mit dem Ausbau der Geschäftsleitung antwortet Properti auf die starke Wachstumsdynamik der vergangenen Monate sowie den immer anspruchsvoller werdenden Markt rund um das Ökosystem Wohnen.

Properti treibt das Ökosystem der Immobilientransaktionen auf innovative Weise voran. Das zweieinhalb Jahre alte Startup wurde mit dem Ziel gegründet, die Immobilienbranche für Kunden, Makler und Service-Dienstleister zu transformieren und kombiniert dafür die Kompetenz von Immobilienexperten mit künstlicher Intelligenz und Softwaretechnologie – was Mehrwert für alle Beteiligten schafft.

Nach zwei Seed-Finanzierungsrunden und der Aufnahme von rund 7.5 Millionen Franken in den vergangenen acht Monaten geht Properti mit der Erweiterung von Team und Kader in die nächste Wachstumsphase. Mit Nicole Wieting-Kaelin gewinnen die Gründer Levent und Adrian Künzi eine qualifizierte Führungspersönlichkeit mit einem Erfahrungsschatz in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Digitalisierung auf globaler Ebene.

In der Funktion als CMO verantwortet Nicole Wieting-Kaelin als Mitglied der Geschäftsleitung fortan die Entwicklung der Marke. Zuletzt war Nicole Wieting-Kaelin als Director Marketing bei Wüest Partner tätig und hier unter anderem für den Aufbau der Marketingabteilung und des MarTech-Stacks zuständig. Zuvor hat sie für Cognizant Netcentric gearbeitet sowie eigene Unternehmen geführt. Als Marketing-Expertin und diplomierte Immobilienökonomin verfügt Wieting-Kaelin über diverse Executive Education-Abschlüsse, ist ausserdem zertifizierte Blockchain- und Metaverse-Expertin und fungiert als Mentorin für diverse Verbände. (mc/pg)