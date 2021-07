Nouveau Talent chez JLL Genève

Genève – Sylvain Cocchi (39 ans) rejoint l’équipe « Location » de JLL à Genève en tant que Senior Associate. Avant de fonder sa propre société en 2018, spécialisée dans l’acquisition, la réhabilitation et la valorisation de biens immobiliers, il a passé plus de 11 ans chez CBRE en tant que courtier immobilier Senior à Paris, Quartier Central des Affaires.

Sylvain était responsable d’importants portefeuilles immobiliers pour des PME et des grandes entreprises, fournissant des services de représentation des locataires et des propriétaires. Il a auparavant eu une expérience de 2 ans au Mexique après avoir été diplômé d’une grande école de commerce française. Au sein du département « Location », Sylvain renforcera une équipe de 8 personnes. Il sera en charge des mandats de location tout en développant les activités du département. Sylvain rapportera à Sophie Carliez, Responsable du département « Location Bureaux » et «Cheffe de JLL Suisse Romande». Nous lui souhaitons la bienvenue ! (JLL/mc/ps)