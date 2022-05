OBT: Das digitale Kundenportal myOBT – sicher, effizient und zuverlässig

Cyberangriffe auf Unternehmen nehmen laufend zu, Fake-Anrufe, Erpressung oder erbeutete Kontoangaben sind heute beinahe schon an der Tagesordnung. Praktische und sichere Kommunikationslösungen sind daher ein Muss. Im Artikel zeigen wir, warum myOBT nicht nur eine effiziente und zuverlässige, sondern auch eine sichere Lösung für den Austausch zwischen Kunden und OBT ist.

E-Mails sind das am meisten verwendete Kommunikationsmittel innerhalb einer Firma und in 91% der Fälle auch die bevorzugte Methode für den Start eines gezielten Cyberangriffs auf ein Unternehmen.

Umso wichtiger ist es für Unternehmen, sichere und zuverlässige Lösungen für die Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und anderen Partnern zu haben. Mit dem digitalen Kundenportal myOBT bietet OBT einen direkten und sicheren Zugang zu allen OBT Spezialisten. Dank modernster Technologie können gemeinsame Aufgaben, wichtige Dokumente oder das nächste Projekt effizient und zu jeder Zeit organisiert werden. Die neue Lösung ist flexibel und lässt sich direkt den Kundenbedürfnissen und Anforderungen anpassen.

Si­cherheit mit ISO-Zer­ti­fi­zierung

Dank der ISO-27001-Zertifizierung und den entsprechenden internen Prozessen ist höchste Sicherheit garantiert. Die Datensicherung erfolgt durch OBT, und das Hosting läuft über die OBT Swiss Cloud. So ist sichergestellt, dass alle Daten in der Schweiz abgelegt sind.

Das sichere Login mit Passwort und SMS-Pass-Code (Zwei-Faktor-Authentifizierung) lässt keine Fremdzugriffe zu.

An­wendung in un­ter­schied­lichen Be­reichen

Das innovative Kundenportal findet bereits breite Anwendung in der Lohnadministration, im Jahresabschlussprozess, im Revisionsprozess (Prüfung der Jahresrechnung sowie Sonderprüfungen wie AHV- oder MWST-Prüfungen) oder als virtueller Datenraum – für die effiziente Due Diligence etc. Weil myOBT die digitalen Angebote von OBT verbindet, haben Nutzerinnen und Nutzer mit dem gleichen Benutzeraccount auch Zugriff auf das AbaWebTreuhand-Portal.

Über­sicht­licher und ein­facher Aufbau

Portal myOBT (Startseite): Dank der übersichtlichen Startseite finden sich Nutzerinnen und Nutzer vom ersten Moment an intuitiv zurecht. Im Teamraum sind alle ausgetauschten Dokumente abgelegt, die Links ermöglichen einen schnellen Zugang zum Ticketportal, zu AbaWeb sowie zur OBT Internetseite.

Individueller Teamraum: Je nach Zusammenarbeit mit OBT und je nach genutzten Dienstleistungen oder Produkten sind im Teamraum die entsprechenden Dokumente abgelegt. Der Nutzer kann neue Dateien mit nur einem Klick anschauen und bearbeiten sowie Dokumente via Drag-and-drop hoch- oder herunterladen. Meldungen an den OBT Spezialisten können einfach und schnell erfasst werden, Dateien lassen sich zur besseren Übersicht in Unterordnern verwalten.

Durchgehende Workflows und Aufgaben erstellen: Damit nichts vergessen geht und jeder seine Aufgaben kennt, können verschiedene Verarbeitungsprozesse – sogenannte Workflows – einfach und schnell definiert werden. Im Folgenden sind einige Beispiele aufgelistet.

– Lohnläufe oder Kreditorenzahlungen können via Workflow vorbereitet werden.

– Kunde und Berater erhalten abwechselnd Aufgaben, bis der Prozess abgeschlossen ist.

– Ein Prozess vom Hochladen der Dokumente bis zur Erstellung der Lohnzahlung.

– Übersicht aller Dokumente für Workflow.

Das Portal bietet zahlreiche weitere Funktionen und Links, welche die Zusammenarbeit zwischen Anwender und OBT vereinfachen. Ziel ist immer, dass die Verarbeitung der Daten professionell, effizient und zeitnah erfolgt und deren Status jederzeit überprüft werden kann.

Fazit

Mit myOBT bietet OBT ein Werkzeug an, mit dem die Nutzerinnen und Nutzer den Datenaustausch mit den OBT Spezialisten sicher und einfach vornehmen und Workflows ohne grossen Aufwand abbilden können. Zeiten, in denen sensible Daten wie beispielsweise Lohndaten mittels E-Mail ausgetauscht und leicht durch Dritte abgefangen werden konnten, sollten damit endgültig vorbei sein. (OBT/mc/ps)