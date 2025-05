OBT: KMU – so bleiben Sie ein attraktiver Arbeitgeber für alle Generationen

St. Gallen – Attraktive Arbeitgeber sichern sich die besten Talente, reduzieren Kosten und steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit. Der Artikel zeigt auf, wie es auch KMU gelingt, die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen zu berücksichtigen, und was es braucht, um generationenübergreifend im Sinne des Unternehmens zusammenzuarbeiten.

Ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, ist aus unternehmerischer Sicht aus mehreren Gründen zentral: Gerade in Zeiten des Arbeitskräftemangels entscheiden sich qualifizierte Mitarbeitende eher für Unternehmen, die ein attraktives Arbeitsumfeld bieten. Ausserdem ist die Fluktuationsrate ein wichtiger Key Performance Indicator (KPI) für Arbeitgeber: Will man sie niedrig und die Kosten für Neueinstellungen tief halten, fokussiert man auch auf die Mitarbeiterbindung – zufriedene Mitarbeitende, die länger im Unternehmen bleiben, haben darauf einen grossen Einfluss. Weiter werden Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden in einem guten Arbeitsklima erwiesenermassen gesteigert. Das positive Arbeitgeberimage, das nicht nur das Ansehen des Unternehmens in der Öffentlichkeit verbessert, sondern vor allem auch neue Talente anzieht, ist ein weiterer Grund. Und last, but not least bringen engagierte Mitarbeitende neue Ideen ein, was sich positiv auf die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit auswirken kann. Zusammengefasst: Attraktive Arbeitgeber sichern sich die besten Talente, reduzieren Kosten und steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Die eigentliche Herausforderung liegt darin, wie Unternehmen die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen wie Babyboomer, Gen X, Millennials, Gen Z und demnächst Gen Alpha berücksichtigen können. Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen die Unternehmen sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden generationenübergreifend effektiv zusammenarbeiten, sich stark mit ihrem Arbeitgeber identifizieren und ihm treu bleiben, auch wenn sie andere Jobangebote erhalten. Dies ist besonders wichtig angesichts der unterschiedlichen Bedürfnisse und Werte von Mitarbeitenden verschiedener Altersgruppen.

Lebensphasenorientiertes Personalmanagement

Lebensphasenorientiertes Personalmanagement ist ein Ansatz, der sich an den unterschiedlichen Lebensphasen der Mitarbeitenden orientiert. Ziel ist es, Arbeitsbedingungen und -anforderungen so zu gestalten, dass sie zur jeweiligen Lebenssituation der Beschäftigten passen. Mitarbeitende befinden sich je nach Alter in unterschiedlichen Lebensphasen, und ihre Bedürfnisse divergieren stark. Berufseinsteigende haben meist andere Erwartungen an ihren Arbeitgeber als gestandene Fach- und Führungskräfte, Singles andere als Mütter und Väter und Mitarbeitende, die bald in Pension gehen, haben nochmals andere Bedürfnisse als solche, die ihr Berufsleben noch vor sich haben. Daher ist eine Differenzierung von Entwicklungs- und Förderangeboten notwendig. Damit Unternehmen generationenübergreifend als attraktive Arbeitgeber gelten, sollten sie eine Strategie umsetzen, die auf die verschiedenen Bedürfnisse und Erwartungen eingeht. Im lebendigen Dialog mit den Mitarbeitenden zu stehen, regelmässig Feedback von ihnen einzuholen und beim Finden passender Lösungen flexibel und kreativ zu bleiben, sind wichtige Eckpfeiler des Prozesses. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Ansätzen.

Transparente Kommunikation und Partizipation

Jede Generation hat ihre Kommunikationsvorlieben. Ältere Mitarbeitende ziehen öfter die direkte persönliche Kommunikation vor, während jüngere lieber auf digitale Medien setzen. Bei der Festlegung der Kommunikationskanäle sollten die Unternehmen diesen Umstand berücksichtigen. Etablieren Sie regelmässige Feedback- und Dialogrunden, um die Bedürfnisse aller Generationen zu verstehen und in Entscheidungsprozesse einfliessen zu lassen. Fördern Sie die Feedbackkultur, damit Mitarbeitende sich sicher fühlen, ihre Meinungen und Vorschläge einzubringen. Kommunizieren Sie Fehler als Lernmöglichkeit, um Innovation zu fördern. Informieren Sie sie regelmässig über Unternehmensziele, Strategien und Veränderungen. Bilden Sie Arbeitsgruppen und Taskforces und beziehen Sie Mitarbeitende aktiv in Veränderungsprozesse ein. Die Kombination aus offener Kommunikation und echter Partizipation sorgt für eine starke Unternehmenskultur, höhere Zufriedenheit und bessere Ergebnisse.

Effektives Wissensmanagement

Ein effektives Wissensmanagement verbindet unter anderem das Erfahrungswissen der älteren Mitarbeitenden mit der Innovationskraft der jüngeren. In einer Zeit des schnellen technologischen Fortschritts und Wandels ist es wichtig, in einer Organisation das vorhandene Wissen zu bewahren und gleichzeitig den notwendigen Raum für neue Ideen und Innovationen zu schaffen. Eine Kultur der Offenheit und des gegenseitigen Austauschs unterstützt Unternehmen, ein gezieltes Wissensmanagement zu gestalten. Setzen Sie erfahrene Mitarbeitende als Mentorinnen und Mentoren für jüngere Kolleginnen und Kollegen ein, um wertvolles Wissen zu bewahren und weiterzugeben. Oder auch umgekehrt: Im Reverse Mentoring teilen jüngere Mitarbeitende technologische Trends und neue Methoden mit älteren. Sorgen Sie für die strukturierte Dokumentation von wichtigen Prozessen, Best Practices und Erfahrungswerten und nutzen Sie leicht zugängliche, intuitive Plattformen für den Wissensaustausch. Etablieren Sie intergenerationale Workshops, Round Tables oder Lunch & Learn-Sessions, und fördern Sie Communities of Practice, in denen sich Mitarbeitende mit gemeinsamen Interessen austauschen. Wissen kann auch über Podcasts, Blogs, Fallstudien oder Lessons Learned weitergetragen werden. Ein erfolgreiches generationenübergreifendes Wissensmanagement setzt auf gezielten Austausch, digitale Tools und eine Unternehmenskultur, die Lernen und Zusammenarbeit fördert.

Flexible Arbeitszeiten

Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, berufliche und private Verpflichtungen miteinander zu vereinbaren, um unterschiedlichen Lebensphasen gerecht zu werden, ist essenziell. Definieren Sie, welche Flexibilitätsmodelle möglich sind (Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit, Kernarbeitszeit usw.). Legen Sie die Erwartung an Erreichbarkeit und Arbeitsleistung fest und kommunizieren Sie transparent über Regeln und Grenzen. Fokussieren Sie auf Output und Zielerreichung statt auf feste Arbeitszeiten. Führen Sie regelmässige Feedbackgespräche zur Leistung und Zielerreichung, und legen Sie Zeiträume fest, in denen alle Mitarbeitende erreichbar sind. Fördern Sie Vertrauen und Eigenverantwortung, indem Ihre Führungskräfte Flexibilität aktiv vorleben und Mitarbeitende zur eigenständigen Arbeitsplanung ermutigen. Prüfen Sie regelmässig, ob das Modell effektiv ist oder ob Anpassungen nötig sind.

Moderne Arbeitsumgebung

Moderne Arbeitsmittel und -technologien helfen, sowohl digitale Affinität als auch traditionelle Arbeitsweisen zu unterstützen. Setzen Sie auf ergonomische Arbeitsplätze, grüne Büros mit Pflanzen für bessere Luftqualität, Büroeinrichtung aus nachhaltigen Materialien und natürliche Beleuchtung mit Lichtquellen in angenehmer Farbtemperatur. Planen Sie Räume ein für konzentriertes Arbeiten und Pausen. Ergänzen Sie Produktionslinien durch höhenverstellbare Werkbänke und rutschfeste Böden. Eine moderne Arbeitsumgebung soll produktiv, flexibel und mitarbeiterfreundlich sein. (OBT/mc/ps)

Fazit



Ein attraktiver Arbeitgeber für Generationen zu sein, bedeutet, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die für alle Altersgruppen ansprechend ist und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen berücksichtigt. Der Arbeitsmarkt verändert sich ständig, und die Anforderungen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Ein ansprechendes Arbeitgeberprofil für alle Generationen gezielt aufzubauen und weiterzuentwickeln, gelingt mit einer strukturierten und zielorientierten Vorgehensweise und einer fundierten Analyse zu Beginn des Prozesses. Wie ist der Status quo? Wie will das Unternehmen als Arbeitgeber wahrgenommen werden? Welche Ziele wollen erreicht und welche Zielgruppen sollen angesprochen werden? Es gibt unzählige Massnahmen, die Unternehmen dabei unterstützen, die Vorteile einer altersgemischten Belegschaft voll auszuschöpfen und eine produktive, harmonische Arbeitsumgebung zu schaffen.