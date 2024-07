OBT: KMU-Studie 2024

St. Gallen – Für die neuste Schweizer KMU-Studie, welche bereits die 10. Ausgabe dieser Studienserie ist, wurden die aktuellen Zahlen des Bundesamts für Statistik (BfS) von 2021 ausgewertet und mit den Vorjahren verglichen.

Eine Analyse der aktuellsten Zahlen Ausgabe 2024.

Unser Ziel ist nunmehr seit mehr als sechzehn Jahren und zehn Ausgaben klar: Wir möchten mit dieser Publikation den Leserinnen und Lesern fundierte Informationen über die KMU-Landschaft der Schweiz geben. KMU, das sind Klein- und Mittelunternehmen. Wir möchten die Unterschiede von KMU innerhalb ihrer Welt und gegenüber Grossunternehmen aufzeigen, denn KMU sind nicht gleich KMU. So zählen der Coiffeur, die Bäckerei, der Malerbetrieb, die IT-Firma oder die Werbeagentur genauso zu den KMU wie hochtechnologische Weltmarktführende in der Medizinaltechnik oder etwa im Maschinenbau. Unter anderem macht diese Vielseitigkeit unsere Faszination für KMU aus, die wir täglich in der unternehmerischen Praxis und Forschung erleben dürfen.

Wir werten in dieser derzeit alle zwei Jahre erscheinenden Studie die aktuellen KMU-Zahlen aus, wobei wir auf unsere vergangenen Studien Bezug nehmen. Der Fokus dieser Studie richtet sich auf die Auswertung der Zahlen von 2021 und einen Vergleich mit den Vorjahren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre. (OBT/mc/ps)

Studie herunterladen

Weitere KMU Studien