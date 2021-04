One United Properties, JV Partner von CC@ONE Properties Invest, will an die Börse

Bukarest – One United Properties, ein Immobilienentwickler Rumäniens mit Fokus auf nachhaltige Wohn- und Büroimmobilien in Bukarest, will an die Börse, wie das Unternehmen selbst kommunizierte. Der deutliche Entscheid der Aktionäre freut [email protected] Properties Invest mit Sitz in Zug. Das Joint-Venture vereint Expertise und Fachwissen der beiden Gründungspartner CC Trust Group AG und One United Properties und investiert in ausgewählte Premium-Immobilienprojekte im Frühstadium in den begehrtesten Teilen von Bukarest, der Hauptstadt des sechstgrössten EU-Mitgliedstaats Rumänien.

Der international ausgezeichnete Immobilienentwickler One United Properties ist bekannt für seine nachhaltigen Immobilienprojekte und erwägt derzeit eine Notierung an der Bukarester Börse im Rahmen eines Initial Public Offering (IPO). Der Vermittler des Angebots ist die BRK Financial Group, während Swiss Capital Teil der Vertriebsgruppe sein wird.

One United Properties wurde von Victor Căpitanu und Andrei Diaconescu gegründet, die derzeit 75 % der Aktien des Unternehmens besitzen und die einzigen exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats sind, während die übrigen fünf Mitglieder nicht-exekutiv sind. Die beiden Gründer werden das Unternehmen auch nach der Notierung an der Bukarester Börse weiterhin leiten. Căpitanu und Diaconescu investieren seit dem Jahr 2000 in Immobilien und entwickelten und bauten 2006 das erste Wohngebäude. Ab 2013 realisierten sie umfassende Immobilienprojekte unter der Marke „One“ und haben das Unternehmen seither laufend ausgebaut.

High-End-Wohnimmobilien in Rumänien

Mittlerweile ist One United Properties Marktführer für High-End-Wohnimmobilien in Rumänien und wurde mehrfach international ausgezeichnet für Architektur, Design, Entwicklung, aber auch für Nachhaltigkeit. Als prägender Treiber des rumänischen Immobilienmarktes ist One United Properties heute verantwortlich für zahlreiche eindrückliche Gesamtrealisationen wie „One Floreasca City“, das bei den International Property Awards 2019-2020 für «Best Sustainable Residential Development» ausgezeichnet wurde. Die als durchdachtes Ökosystem angelegte Immobilienentwicklung wurde als herausragendes architektonisches Projekt konzipiert und gilt als Ausdruck einer zeitgenössischen Vision, die ökologische Nachhaltigkeit und gezielte Integration der Gesellschaft ins Zentrum setzt.

Ein starkes Augenmerk auf Dienstleistungen und hohe Lebensqualität für die Bewohner charakterisiert diese Vision, die international wegweisend ist. Ein zweites Projekt dieser Art ist One Cotroceni Park. Das Immobilienprojekt gilt als das ehrgeizigste Stadterneuerungsprojekt, das derzeit in Bukarest realisiert wird – entwickelt unter dem ganzheitlichen Live / Work / Play Ansatz. One Cotroceni Park ist eines der Projekte im Portfolio von [email protected] Properties Invest. Durch die Schweizer Investmentgesellschaft können ausgewählte Anleger an der aktuellen Entwicklung der stark wachsenden Volkswirtschaft partizipieren. ([email protected] Properties/mc/hfu)