Orascom DH stellt Management in Europa neu auf

Andermatt – Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom DH stellt sein Management bei den europäischen Destinationen neu auf. So übernimmt Raphael Krucker, derzeit CEO von Andermatt Swiss Alps, zusätzlich die Leitung der Destination Lutica Bay in Montenegro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Der bisherige Leiter Maher Maksud wird künftig das Ecobos-Projekt in Grossbritannien verantworten.

Das aktualisierte Betriebsmodell sei darauf ausgelegt, die nächsten Wachstumsschritte der drei europäischen Destinationen von Orascom DH optimal zu unterstützen, heisst es weiter. Der Übergang der Zuständigkeiten soll bis Ende des zweiten Quartals 2024 abgeschlossen sein. (awp/mc/ps)