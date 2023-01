Orascom DH verkauft 2022 mehr Immobilien

Altdorf/Kairo – Orascom DH hat im Geschäftsjahr 2022 mehr Immobilien verkauft. Auch die Hotels waren im vergangenen Jahr an den meisten Destinationen wieder besser ausgelastet als im Vorjahr.

Alleine im vierten Quartal 2022 seien Immobilien-Verkaufsverträge in Höhe von 243 Millionen Franken abgeschlossen worden, was ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rund 11 Prozent bedeute, teilte die Gesellschaft am Montag auf der Basis provisorischer Zahlen mit. Für das Gesamtjahr stieg der Netto-Immobilienverkaufswert um 7,5 Prozent auf 714 Millionen Franken an.

Insbesondere bei den Projekten O-West in Kairo, Hawana Salalah in Oman und Lustica Bay in Montenegro hätten sich die Verkaufszahlen zuletzt gut entwickelt.

Hotels in El Gouna wieder zu 70% ausgelastet

Bei den Hotels erreichte das Unternehmen an der «Flagship-Destination» El Gouna wieder eine Zimmerauslastung von 70 Prozent nach 45 Prozent im Vorjahr. In anderen Destinationen wie Taba Heights und Hawana Salalah waren die Hotels aber weiterhin zu weniger als der Hälfte ausgelastet. Mit einem anhaltenden Aufschwung im internationalen Tourismus und weiterhin steigenden Belegungsraten bestehe hier noch Raum für weiteres Wachstum, heisst es.

Die vollständigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 will Orascom DH am 30. März vorlegen. (awp/mc/pg)