Partners Group investiert in Breitling-Luxuswohnprojekt in Miami

Baar – Die Partners Group investiert in das Projekt B Residences, ein von Breitling gebrandetes Luxus-Eigentumswohnhochhaus in Miami. Die Investmentgesellschaft will rund 220 Millionen US-Dollar in das Projekt investieren, das von der Empira Group umgesetzt wird.

Der rund 70-stöckige Turm im Stadtteil Brickell soll über mehr als 300 Eigentumswohnungen sowie Penthouses verfügen, teilte Partners Group, die Mehrheitsaktionärin von Breitling, am Freitag mit. Der Baubeginn auf einem der letzten verbleibenden erstklassigen zentralen Baugrundstücke im Stadtteil Brickell ist für Ende 2028 geplant, die Fertigstellung für 2031.

Miami ist eine der am schnellsten wachsenden Städte der USA und profitiert weiterhin von einer sich wandelnden wirtschaftlichen und sozialen Landschaft, da immer mehr internationale Unternehmen und vermögende Privatpersonen nach Südflorida ziehen. (mc/pg)