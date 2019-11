Petr Vitasek ist neuer Senior Client Partner bei Korn Ferry

Zürich – Korn Ferry (NYSE:KFY), das Personalberatungsunternehmen für die Rekrutierung und Entwicklung von Führungskräften, verstärkt sein Team in Zürich mit Petr Vitasek (45). Der neue Senior Client Partner im Bereich Financial Services verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Petr Vitasek einen neuen Senior Client Partner für unseren Sitz in Zürich gewinnen konnten. Mit seiner langjährigen Expertise im Private Banking hat er die besten Voraussetzungen, unsere Kunden im Bereich Financial Service in der Entwicklung der Unternehmensleitung zu beraten, sowie Top-Talente für Branchenführer zu gewinnen», sagt Stefan Steger, Chairman von Korn Ferry Schweiz & Österreich.

Der neue Senior Client Partner Petr Vitasek verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Vor seinem Eintritt bei Korn Ferry war Vitasek als Executive Director bei Russell Reynolds Associates beschäftigt. Davor war er als CEO bei Swiss Life Select tätig, wo er auch heute noch Mitglied des Verwaltungsrats ist. Bei der Swiss Life AG war er Head of Corporate Development und bei der Raiffeisenbank a.s. Head of Private Banking und Mitglied des Executive Committee. Seine berufliche Laufbahn startete Petr Vitasek bei McKinsey & Company in der Schweiz.

Petr Vitasek studierte an der University of Pennsylvania und verfügt über einen MBA von The Wharton School in International Business Development und einen MA in International Studies. (Korn Ferry/mc/ps)

