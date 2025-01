Philipp Ricklin wird neues Mitglied der Geschäftsleitung der Markstein-Gruppe

Zürich – Die Markstein-Gruppe hat Philipp Ricklin (37) zum neuen CEO der Markstein Advisory AG und zum Mitglied der Geschäftsleitung der Markstein-Gruppe ernannt. Er hat zu Jahresbeginn die Nachfolge von Simon Meier angetreten und übernimmt die operative und strategische Weiterentwicklung und Betreuung des Geschäftsfelds Portfolio- und Assetmanagement.

Das Portfolio- und Assetmanagementteam der Markstein Advisory betreut im Namen von verschiedenen Investorengruppen Immobilien im Wert von knapp einer Milliarde Schweizer Franken. Mit massgeschneiderten Strategien bietet das Unternehmen privaten und institutionellen Anlegern umfassende Dienstleistungen im Portfolio- und Assetmanagement – von der Analyse über die Strategieentwicklung bis hin zur gesamtheitlichen Führung von Immobilienportfolios und -gesellschaften.

Philipp Ricklin bringt dafür die idealen Voraussetzungen mit. Nach der Ausbildung zum Bauzeichner hat Philipp Ricklin ein Bachelorstudium in Facility Management mit Schwerpunkt Immobilienmanagement an der ZHAW absolviert. Später ergänzte er seine Ausbildung durch einen MAS in Real Estate Management an der HWZ, einen MAS in Banking & Finance an der FHNW sowie einen Executive MBA in General Management an der Universität St. Gallen.

Seine berufliche Laufbahn umfasst mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche. Zuletzt war er bei der Allreal-Gruppe tätig, zunächst als Portfoliomanager und später als Leiter Portfoliomanagement und Mitglied des Managementteams. Dort verantwortete er ein beachtliches Immobilienportfolio, führte ein Team von fünf Mitarbeitenden und war massgeblich an der Weiterentwicklung und Umsetzung der Portfoliostrategie beteiligt. Zuvor sammelte er Erfahrung bei UBS als Real Estate Manager sowie bei der Steiner AG und der Livit FM Services AG in verschiedenen Projektleitungsrollen. (mc/pg)