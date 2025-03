Plazza erhöht Dividende nach starkem Gewinnplus

Zürich – Das Immobilienunternehmen Plazza hat 2024 den Mietertrag gesteigert und auch dank hoher Neubewertungen einen kräftigen Gewinnanstieg erzielt. Die Aktionäre können sich erneut über eine höhere Dividende freuen.

Der Liegenschaftsertrag stieg um 23 Prozent auf 33,0 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertungen lag mit 26,2 Millionen Franken um 24 Prozent ebenfalls klar über dem Vorjahresniveau, wie die Immobiliengesellschaft am Mittwoch mitteilte. Im Dezember hatte Plazza bereits ein Betriebsergebnis über dem Vorjahreswert angedeutet. Der Gewinn exklusive Neubewertungen (NB) belief sich auf 20,4 Millionen Franken (VJ 17,3 Mio.).

Den Erfolg aus Neubewertung gibt das Unternehmen mit 35,8 Millionen Franken nach lediglich 1,0 Millionen im Vorjahr an. Entsprechend kletterte der Gewinn (inklusive NB) kräftig auf 50,7 Millionen nach 18,3 Millionen im Vorjahr.

Für die Aktionäre soll es erneut eine Dividendenerhöhung geben, und zwar auf 9,00 nach 8,00 Franken je Namenaktie A.

Portfoliowert weiter gestiegen

Plazza hat in der Berichtsperiode 58,3 Millionen Franken investiert, vor allem in die Entwicklungsliegenschaft in Crissier. Der Wert des Immobilienportfolios im Anlagevermögen stieg weiter an und betrug per Ende 2024 nun 1,11 Milliarden Franken.

Der Leerstand der bisherigen Bestandesliegenschaften verharrte auf 2,7 Prozent. In der ersten Etappe des Projekts in Crissier seien alle Wohnungen und erste Geschäftsliegenschaften vermietet worden. Die noch verbleibenden Geschäftsflächen führen indes zu einem temporär höheren Leerstand im gesamten Bestand von 6,0 Prozent.

Projekte auf Kurs

Durch die Umklassierung der ersten Etappe in Crissier in Wohnliegenschaften stieg der Anteil der Wohnliegenschaften am Soll-Netto-Mietertrag auf 84 Prozent. Die Nachfrage nach Wohnliegenschaften sei weiterhin gross. Im Sommer 2025 soll die etwa zweijährige Sanierung der Wohnüberbauung «Im Tiergarten» beginnen. Dort wird das Unternehmen etwa 120 Millionen Franken investieren.

Die Realisierung in Regensdorf werde voraussichtlich 2026 beginnen und die zweite Etappe in Crissier nicht vor 2028. Die erste Etappe werde nun 2025 erstmals ganzjährig Erträge erwirtschaften. Insgesamt sorgten die Entwicklungsprojekte für «attraktive Wachstumsperspektiven», so das Communiqué.

Plazza geht deshalb von einem Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung von etwa 10 bis 15 Prozent über dem Vorjahr aus. Gleichzeitig sei eine erste Reduktion der vorübergehend angestiegenen Leerstände zu erwarten. Abhängig von der Entwicklung der Kapital- und Transaktionsmärkte sowie den Fortschritten bei den Entwicklungsprojekten erwartet Plazza auch für 2025 einen weiteren Gewinn aus Neubewertung. (awp/mc/pg)