Polymen Fonds Immobilier: Ein erfreuliches Geschäftsjahr

Zürich – Der «Polymen Fonds Immobilier» realisiert ein gutes Jahresresultat. Die Anlagerendite beläuft sich per 31. Dezember 2019 auf 4.33% und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») auf 4.23%. Die steuerbefreite Dividende beträgt CHF 3.15 pro Anteil.

Das Total der Erträge beläuft sich am Ende des Geschäftsjahrs (31.12.2019) auf CHF 22’146’180.-, während das Total der Aufwendungen CHF 14‘114’666.- beträgt. Der Nettoertrag nimmt um 4.4% auf CHF 8’031‘514.- zu und die Mietzinseinnahmen kommen auf ein Total von CHF 21’605’561.- (CHF 21’895’750.- per 31.12.2018).

Per 31. Dezember 2019 beziffert sich der Nettoinventarwert (NIW) auf CHF 131.90 pro Anteil (CHF 129.55 per 31.12.2018) und die Dividende beläuft sich auf CHF 3.15 pro Anteil (ausgeschüttet am 30. April 2020). Die Ausschüttungsrendite liegt bei 2.10% (2.29% per 31.12.2018).

Die Fremdfinanzierungsquote des «Polymen Fonds Immobilier» beträgt 25.89% (25.30% per 31.12.2018) und die Betriebsgewinnmarge (EBIT) erhöht sich auf 62.64% (61.97% per 31.12.2018). Die Mietausfallrate ist leicht angestiegen auf 4.11% (3.74% per 31.12.2018). Die TER REF (GAV) fällt auf 0.90% (0.97% per 31.12.2018).

Das Gesamtfondsvermögen beläuft sich per 31. Dezember 2019 auf CHF 479 Mio., das Nettofondsvermögen beträgt CHF 344.3 Mio.

Alexandre Monney folgt als «Fund Manager» auf Alexia Gillard

Nach einer Einarbeitungszeit wird Alexandre Monney per 1. Mai 2020 Alexia Gillard als «Fund Manager» ersetzen. Alexia Gillard hat sich entschieden, die Procimmo SA per Ende April 2020 zu verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Die Vermögensverwalterin ist überzeugt, mit dem Engagement und der Erfahrung von Alexandre Monney (auch als «Fund Manager» für den Fonds Procimmo 1) eine optimale Lösung für die weitere Entwicklung des Fonds gefunden zu haben.

Detaillierte Informationen zu den Resultaten finden Sie im Jahresbericht (siehe PDF-Dokument). (Procimmo/mc/ps)

Polymen Fonds Immobilier