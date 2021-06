pom+: Jürgen M. Volm wird neuer Partner und Mitglied der Geschäftsleitung

Zürich – pom+Consulting AG, ein für Immobilien, Infrastrukturen und Organisationen tätiges Beratungsunternehmen, baut die Unternehmensführung weiter aus: Jürgen M. Volm tritt per 1. Juli 2021 als neuer Partner ins Unternehmen ein und erweitert die Geschäftsleitung.

pom+ hat sich in den letzten Jahren zur Expertin für Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft entwickelt und die Veränderungen in der Branche laufend mitgestaltet. Mit dem kombinierten Ausbau dieser beiden Geschäftsfelder leitet pom+ nun die nächsten Wachstumsschritte ein. «Der Sektor benötigt jetzt innovative Lösungen und Ansätze, um den ökologischen Fussabdruck finanziell rentabel zu reduzieren», erklärt Managing Partner Stéphane Maye. «Wir fokussieren dabei auf die Prinzipien der Circular Economy (zu dt. Kreislaufwirtschaft) und beraten unsere Kundinnen und Kunden zu schlanken und agilen Managementansätzen.»

Mit Jürgen M. Volm übernimmt ein versierter Branchenkenner und Experte für internationales Projektmanagement und Projektentwicklung den Ausbau dieser Tätigkeitsfelder. Vor seinem Wechsel zu pom+ war er als Vorsitzender der Geschäftsleitung und Partner für den Aufbau von Drees & Sommer in der Schweiz verantwortlich. Mit einem Master of Engineering in International Project Management von der Hochschule für Technik (HFT) Stuttgart sowie einem Master of Business Administration von der Liverpool John Moores University zeichnet sich der diplomierte Bauingenieur über umfassende Wirtschaftskenntnisse aus. Als Professor für Internationales Projektmanagement an der HFT Stuttgart verfügt er zudem über ein breites Netzwerk in Lehre und Forschung. (pom+/mc/pg)