PriceHubble veröffentlicht Renditeübersicht 2022 von europäischen Städten

Zürich – Zum zweiten Mal publiziert das B2B-Proptech PriceHubble die Studie «Europäische Städte: Renditeübersicht 2022». Die Studie gibt einen effizienten Überblick über die Mietrenditen der wichtigsten Grossstädte in der Schweiz, Deutschland und in Österreich.

Wo man die Wohnungen mit der höchsten Rendite findet, zeigt die jährlich erscheinende Studie von PriceHubble auf. Die «Europäische Städte: Renditeübersicht 2022» bietet einen Überblick über die Mietrenditen in den Bezirken der grössten europäischen Grossstädte. Untersucht wurden in dieser Ausgabe die Länder Schweiz, Deutschland und Österreich.

Die renditestärksten Bezirke (in der Schweiz nach PLZ) pro untersuchter Stadt sind:

Schweiz

Basel (4001): 2.6 %

Bern (3018): 3.2 %

Genf (1209): 2.7 %

Lausanne (1000): 2.7 %

Zürich (8001): 2.4 %

Deutschland

Berlin (Mahlsdorf): 4.5 %

Frankfurt am Main (Sindlingen): 4.5 %

Hamburg (Wilstorf): 4.4 %

Köln (Meschenich): 6.3 %

München (Südgiesing): 3.4 %

Österreich

Graz (Graz Stadt-Thondorf): 6.0 %

Innsbruck (Amras): 4.2 %

Linz (Wambach): 5.9 %

Salzburg (Bergheim II): 4.3 %

Wien (Unterlaa): 4.9 %

PriceHubble entwickelt innovative, datengesteuerte digitale Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Wohnimmobilien und Finanzen. Durch den Einsatz von Big Data, modernster «Machine Learning»- und Visualisierungstechnologie bringt PriceHubble seine auf Immobilienbewertungen und Markteinblicken basierende Produktpalette auf den Markt. In zehn Ländern in Europa und Asien aktiv, ist PriceHubble in der Lage, datengesteuerte Studien auf internationaler Ebene zu erstellen. (PriceHubble/mc)