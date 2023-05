Procimmo 2 mit stabilem Halbjahresresulat

Zürich – Der Procimmo Swiss Commercial Fund II (PSCF2) schliesst mit einem stabilen Resultat im ersten Halbjahr ab. Die Mietzinseinnahmen bleiben in der Berichtsperiode praktisch unverändert aber auf hohem Niveau bei CHF 19.3 Mio. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 3.71% und die Anlagerendite beläuft sich über sechs Monate berechnet auf 2.04%.

Das Total der Erträge liegt per 31. März 2023 bei CHF 19‘514‘494.- (31. März 2022: CHF 20’191’708.-) und das Total der Aufwände beträgt CHF 8‘663‘537.- (31. März 2022: CHF 7’764’108.-). Die Mietzinseinnahmen des Fonds belaufen sich im ersten Halbjahr auf CHF 19’301‘636.- (31. März 2022: CHF 19’469’099.-).

Der Nettoinventarwert (NIW) liegt per 31. März 2023 bei CHF 120.86 pro Anteil (im Vergleich zu CHF 121.41 per Ende März 2022).

Das Gesamtfondsvermögen steigt per 31. März 2023 auf CHF 698.6 Mio. an, das Nettofondsvermögen beziffert sich auf CHF 477.4 Mio.

Die Fremdfinanzierungsquote des Fonds beträgt 28.36% (31. März 2022: 27.84%) und die Betriebsgewinnmarge (EBIT) beziffert sich auf 65.49% (31. März 2022: 75.06%).

Die Mietausfallrate sinkt auf 11.69% (31. März 2022: 12.45%). Die TER REF (GAV) fällt ebenfalls auf 0.89% (31. März 2022: 0.95%).

Jessica Brackmann, CIO von Procimmo SA, sagt: «Mit diesen stabilen Halbjahreszahlen sind wir sehr zuversichtlich in Bezug auf die weitere Entwicklung des Fonds bzw. die geplante Vereinigung mit dem Procimmo Real Estate SICAV, wodurch der grösste kotierte Fonds an der SIX Swiss Exchange mit Fokus auf Gewerbe, Industrie und Logistik entstehen soll.»

Der Procimmo Swiss Commercial Fund II verfügte per 31. März 2023 über 43 Liegenschaften in den Kantonen Aargau, Basel-Land, Bern, Freiburg, Graubünden, Luzern, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Zug und Zürich. (Procimmo/mc)