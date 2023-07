Procimmo: Immo56 – Ein sehr positives Jahresresultat

Zürich – Der Fonds «Immo56» schliesst sein Geschäftsjahr per 31. März 2023 erneut mit einem sehr positiven Ergebnis ab. Die Anlagerendite beläuft sich im vergangenen Geschäftsjahr auf 3.51% und die Mieteinnahmen erhöhen sich um 3.16% auf über CHF 22.9 Mio. Der Nettoinventarwert steigt per 31. März 2023 leicht an auf CHF 157.44 pro Anteil (gegenüber CHF 157.30 per 31.3.2022). Die steuerbefreite Dividende pro Anteil beziffert sich erneut auf CHF 5.20 (gegenüber CHF 5.20 per 31.3.2022).

Die Anlagerendite im vergangenen Geschäftsjahr beläuft sich auf 3.51% (gegenüber 5.71% in der gleichen Vorjahrsperiode) und die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 3.41% (5.52% per 31.3.2022). Die Ausschüttungsrendite liegt praktisch unverändert bei 3.30% (3.31% per 31.3.2022).

Per 31. März 2023 steigt das Total der Erträge auf CHF 23’073’453.- an, während das Total des Aufwands sich auf CHF 10’686’466.- beläuft. Der Nettoertrag des Geschäftsjahres erhöht sich ebenfalls auf CHF 12’386’987.- (gegenüber CHF 12’166’373.- per 31.3.2022).

Die Mietzinseinnahmen erhöhen sich um 3.16% auf CHF 22’911’011.- (gegenüber CHF 22’208’912.- per 31.3.2022). Per 31. März 2023 fällt die Mietausfallrate auf 2.68% (gegenüber 3.19% per 31.3.2022).

Die EBIT-Marge beträgt 63.95% (gegenüber 65.70% per 31.3.2022) und die Fremdfinanzierungsquote beläuft sich auf 28.72% (gegenüber 25.92% per 31.3.2022). Die TER REF (GAV) bleibt praktisch unverändert bei 0.89% (gegenüber 0.88% per 31.3.2022).

Per 31. März 2023 liegt das Nettofondsvermögen bei CHF 366.9 Mio., während sich das Gesamtfondsvermögen auf CHF 530.2 Mio. erhöht.

Richard Dahdah, Fund Manager, äussert sich bezüglich des Jahresresultats: «Dieses sehr gute Jahresergebnis bestätigt die Widerstandsfähigkeit des Fonds in einem unsicheren Marktumfeld. Das proaktive Fund Management ermöglichte es uns, die Mieten um 3% zu erhöhen und die Leerstandsquote zu senken, während wir die Kosten unter Kontrolle halten konnten.» (Procimmo/mc)

Der Fonds Immo56 investiert primär in Westschweizer Wohnimmobilien und Liegenschaften mit gemischter Nutzung und tiefen Mietzinsen – in Stadtzentren aber auch ausserhalb von Zentren –, wo Mieter gut am öffentlichen Verkehr angebunden sind. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an steuerbefreite, inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und steuerbefreite Schweizer Ausgleichskassen.