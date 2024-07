Procimmo: Immo56 – Trotz des Anstiegs der Zinskosten sehr positives Jahresresultat

Zürich – Per 31. Marz 2024 stiegen die Mieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 3.44% auf CHF 23.7 Millionen (gegenüber CHF 22.9 Millionen im 2022/2023), obwohl im Laufe des Jahres zwei Gebäude verkauft wurden. Der Fonds Immo56 wird daher seine hohe Dividendenpolitik fortsetzen und CHF 5.20 pro Anteil ausschütten, was dem Vorjahr entspricht.

Per Ende des Geschäftsjahres stieg das Total der Erträge auf CHF 23’996’263.31 (CHF 23’073’452.53 per 31.03.2023), während sich das Total der Aufwände auf CHF 11’436’996.00 (CHF 10’686’465.59 per 31.03.2023) belief. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf die Auswirkungen der Entwicklung der Hypothekarzinsen zurückzuführen.

Dank eines aktiven Managements ist es der Vermögensverwalterin gelungen, die Auswirkungen des Kostenanstieges auf das Nettoergebnis, welches CHF 12’559’267.31 (CHF 12’386’986.94 per 31.03.2023) erreicht, so weit wie möglich abzuschwächen.

Der Fonds weist eine Mietausfallrate von 1.90% auf, was einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zu 2022/2023 (2.68% per 31.03.2023) entspricht. Die Leerstandsquote ist ebenfalls gesunken und liegt bei 1.74% (gegenüber 2.28% per 31.03.2023).

Per 31. März 2024 belief sich der Nettoinventarwert auf CHF 153.49 pro Anteil (CHF 157.44 per 31.03.2023). Die Ausschüttungsrendite steigt leicht auf 3.39%, während der TER auf 0.86% sinkt (0.89% per 31.03.2023). Die Betriebsgewinnmarge (EBIT) steigt auf 65.36% (63.95% per 31.03.2023).

Die Fremdfinanzierungsquote sinkt auf 25.64% (28.72% per 31.03.2023), was auf den Verkauf von zwei Gebäuden im Geschäftsjahr 2023/2024 zurückzuführen ist. (Procimmo/mc)