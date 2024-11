Procimmo-Immobilienfonds «Immo56»: Halbjahresresultat mit historisch niedriger Leerstandsquote

Zürich – Per 30. September 2024 erreicht die Leerstandsquote des Fonds mit 1.68% einen historischen Tiefstand gegenüber 1.90% im Vorjahr. Diese deutliche Verbesserung belegt die Wirksamkeit der Massnahmen der Vermögensverwalterin zur Reduzierung des Leerstands bei gleichzeitiger Bereitstellung von Lösungen, die auf die Bedürfnisse des Mietmarktes zugeschnitten sind.

Per 30. September 2024 belaufen sich die Mieteinnahmen auf CHF 11’733’480.-, was einem Rückgang von 0.66% im Vergleich zum 30.09.2023 entspricht. Dies ist hauptsächlich auf den Verkauf der beiden Liegenschaften in Laufen (BL) und Grenchen (SO) Anfang 2024 zurückzuführen. Der Einnahmenverlust aus diesen Verkäufen ist teilweise durch den Erwerb eines Gebäudes in Monthey (VS) im September 2024 sowie durch die Mietzinserhöhungen infolge des Anstiegs des Referenzzinssatzes und die Erhöhung aufgrund von Staffelmietverträgen ausgeglichen worden.

Am Ende des Halbjahres beläuft sich das Total der Erträge auf CHF 11’765’581.- (CHF 11’925’014.- per 30.09.2023), die Kosten entsprechen dem Vorjahr, mit Ausnahme der Position «Unterhalt und Reparaturen» die in den ersten sechs Monaten des Jahres CHF 1’359’157.- beträgt, im Vergleich zu CHF 931’535.- im Vorjahr. Der Anstieg ist auf durchgeführte Wohnungsrenovationen zurückzuführen, wodurch eine Verringerung der Leerstandsquote erreicht werden konnte.

Per 30 September 2024 beträgt der Nettoinventarwert CHF 150.55 pro Anteil (CHF 153.32 per 30.09.2023), während sich die Anlagerendite von 0.70% auf 1.52% mehr als verdoppelt hat. Der TER liegt bei 0.87% (0.86% per 30.09.2023). Die Betriebsgewinnmarge (EBIT) beläuft sich auf 63.50% und die Fremdfinanzierungsquote beträgt 28.84% (27.95% am 30.09.2023). (Procimmo/mnc/ps)

Immo 56 Halbjahresbericht 30-09-2024 (pdf)