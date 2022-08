Procimmo: Polymen Fonds Immobilier mit solidem ersten Halbjahr

Zürich – Der Fonds «Polymen Fonds Immobilier» schliesst sein erstes Halbjahr mit einem guten Resultat ab. Per 30. Juni 2022 erhöht sich der realisierte Erfolg um 27.5% im Vergleich zum Vorjahr und beträgt CHF 4.65 Mio. Die Mieteinnahmen steigen ebenfalls auf CHF 10.86 Mio. (CHF 10.59 Mio. per 30.6.2021). Der Nettoinventarwert (NIW) beträgt CHF 136.55 pro Anteil (gegenüber CHF 134.80 per 30.6.2021).

Das Total der Erträge steigt per 30. Juni 2022 auf CHF 11’459’935.- (gegenüber CHF 11’031’570.- per 30.6.2021), während das Total des Aufwands auf CHF 6’808’874.- sinkt (gegenüber CHF 7’384’730.- per 30.6.2021). Der realisierte Erfolg steigt im ersten Halbjahr markant an auf CHF 4’651’061.- (gegenüber CHF 3’646’840.- per 30.6.2021).

Die Mietzinseinnahmen des Fonds steigen ebenfalls an auf CHF10’861’767.- (gegenüber CHF 10’594’135.- per 30.6.2021). Per 30. Juni 2022 sinkt die Mietausfallrate auf 3.72% (gegenüber 3.78% per 30.6.2021).

Die EBIT-Marge bleibt stabil bei 66.95% (gegenüber 66.91% per 30.6.2021) und die Fremdfinanzierungsquote erhöht sich auf 30.33% (gegenüber 27.06% per 30.6.2021). Die Anlagerendite über zwölf Monate berechnet beläuft sich auf 3.68% (5.87% per 30.6.2021).

Die TER REF (GAV) fällt markant auf 0.84% (gegenüber 0.93% per 30.6.2021).

Per 30. Juni 2022 liegt das Nettofondsvermögen bei CHF 356.4 Mio., während das Gesamtfondsvermögen auf CHF 538.5 Mio. kräftig ansteigt. (Procimmo/mc)

Der POLYMEN FONDS IMMOBILIER (ISIN-Nr. CH0107006550) ist ein Anlagefonds der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 («KAG»). Der Fonds wurde im Oktober 2009 gegründet und richtet sich an alle Anleger und ist für Anteilseigner in der Schweiz steuerbefreit, da er in direkte Immobilienanlagen investiert. Er richtet sich an Anleger, die eine stabile und attraktive Rendite anstreben. Der POLYMEN FONDS IMMOBILIER ist an der SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert. Die Fondsleitung ist die Solufonds SA, Signy-Avenex, die Depotbank die Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne. Die Procimmo SA, Renens, ist seit April 2018 von der Fondsleitung mit der Verwaltung des Fonds beauftragt.