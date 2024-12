Procimmo Real Estate SICAV: Änderungen des Anlagereglements und des Fondsnamens

Zürich – Am 29. November 2024 genehmigte die FINMA die Änderungen des Anlagereglements sowie der Statuten der Procimmo Real Estate SICAV.

Die Änderungen des Anlagereglements der «Procimmo Real Estate SICAV» sind am 24 Dezember 2024 nach der Eintragung der neuen Statuten im Handelsregister in Kraft getreten. Das Anlagereglement sieht unter anderem die Namensänderung des bestehenden Teilvermögens «Swiss Commercial Fund» in «Industrial» vor.

Die FINMA hat auch die Genehmigung für drei neue Teilvermögen erteilt, die aus der Umwandlung von drei vertraglichen Fonds der Kategorie «Immobilienfonds» hervorgehen. Die Umwandlung erfolgt am 8. Januar 2025. Diese neuen Teilvermögen werden wie folgt benannt: «Residential» (ex-PRLF), «Commercial PK» (ex-P56) und «Residential PK» (ex-I56). (Procimmo/mc/ps)