Procimmo Real Estate SICAV: Die nächsten Schritte für die vorgesehene Vereinigung der Teilvermögen Swiss Commercial Fund II und Swiss Commercial Fund stehen fest

Zürich – Nachdem die FINMA am 16. Mai 2023 die Umwandlung des Fonds Procimmo Swiss Commercial Fund II in ein Teilvermögen des Procimmo Real Estate SICAV genehmigt hat und sie per 31. Mai 2023 vollzogen wurde, kann anbei der geplante Zeitplan der vorgesehenen Vereinigung der beiden Teilvermögen präsentiert werden, welcher vorbehältlich der erforderlichen Genehmigungen umgesetzt wird.

Zwischen Mitte und Ende August 2023 ist demnach eine ausserordentliche Generalversammlung der SICAV vorgesehen, bei der die Aktionärinnen und Aktionäre über die Vereinigung der beiden Teilvermögen «Swiss Commercial Fund» und «Swiss Commercial Fund II» abstimmen werden. Die Vereinigung bedarf zusätzlich der Genehmigung durch die FINMA.

Zwischen Mitte und Ende Oktober 2023 ist zudem eine ordentliche Generalversammlung der SICAV geplant, an welcher die Aktionärinnen und Aktionäre einerseits den Jahresbericht und die Jahresrechnung des Procimmo Real Estate SICAV sowie die Ausschüttung der vorgeschlagenen Dividenden der beiden Teilvermögen zu genehmigen haben. Die Ausschüttung der Dividenden, welche sich aus dem Teilvermögen «Swiss Commercial Fund» und aus dem verkürzten Geschäftsjahr des Anteilvermögens «Swiss Commercial Fund II» bzw. des Procimmo Swiss Commercial Fund II zusammensetzen, ist vorbehältlich der Genehmigung durch die Generalversammlung der entsprechenden Aktionärinnen und Aktionäre Ende Oktober 2023 vorgesehen.

Aufgrund der Vereinigung ist per Ende Oktober 2023 geplant, das Teilvermögen «Swiss Commercial Fund II» von der SIX Swiss Exchange zu dekotieren. Gleichzeitig ist für die neuen Aktien im Teilvermögen «Swiss Commercial Fund» eine Kotierung vorgesehen. Eine entsprechende Information ist nach der ausserordentlichen Generalversammlung per Ende August 2023 geplant.

Findet die vorgesehene Vereinigung vorbehältlich der erforderlichen Genehmigungen im vierten Quartal 2023 statt, kann der erste aus der Vereinigung resultierende gemeinsame Geschäftsbericht im ersten Quartal 2024 basierend auf den Stichtag per 31. Dezember 2023 publiziert werden.

Detaillierte Informationen zu den beiden Teilvermögen finden Sie unter www.procimmo.ch