Procimmo Real Estate SICAV: Ein erneut solides Jahresresultat trotz Coronakrise

Zürich – Der Procimmo Real Estate SICAV (ehemals Procimmo Swiss Commercial Fund) schliesst sein Geschäftsjahr per 30. Juni 2021 erneut mit einem markant gestiegenen Gesamterfolg von CHF 53.6 Mio. ab (30.6.2020: CHF 44 Mio.). Per 30. Juni 2021 steigt die Anlagerendite auf 7.36% an (30.6.2020: 6.16%) und die Mietzinseinnahmen nehmen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 8.27% kräftig zu. Das Gesamtfondsvermögen erhöht sich auf CHF 1’144 Mio. Die SICAV wird eine Dividende von CHF 5.40 pro Aktie (ohne direkte Steuer und ohne Verrechnungssteuer) anlässlich der Generalversammlung vom 21. Oktober 2021 vorschlagen.

Per 30. Juni 2021 nimmt der Nettoinventarwert auf CHF 145.85 pro Aktie zu (30.6.2020: CHF 141.25). In der Berichtsperiode erhöhen sich die Mietzinseinnahmen der SICAV trotz der Coronakrise per Ende Juni 2021 auf CHF 60.3 Mio. (30.6.2020: CHF 55.7 Mio.). Auch das Total der Erträge steigt im Vergleich zum Vorjahr an und beläuft sich auf CHF 60.6 Mio. (30.6.2020: CHF 57.1 Mio.), die gesamten Aufwände betragen CHF 31.2 Mio. (30.6.2020: CHF 30.5 Mio.).

Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) steigt an auf 65.23% (30.6.2020: 64.38%). Per 30. Juni 2021 nimmt auch die Fremdfinanzierungsquote leicht zu auf 29.77% (30.6.2020: 26.73%). Die Mietausfallrate sinkt im Vergleich zum Vorjahr und beträgt 14.47% (30.6.2020: 16.01%); auch der Leerstand ist leicht zurückgegangen auf 10.81% (30.6.2020: 10.97%).

Das Eigenkapital erhöht sich per 30. Juni 2021 auf CHF 782.7 Mio. (30.6.2020: CHF 757.9 Mio.) und das Gesamtfondsvermögen steigt auf CHF 1’144 Mio. an (30.6.2020: CHF 1’052.5 Mio.). Ein weiterer positiver Punkt: Die TER REF (GAV) reduziert sich auf 0.90% (30.6.2020: 0.93%).

Wie bereits angekündigt ist für den Monat Oktober eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 85 Mio. vorgesehen. (Procimmo/mc/ps)