Procimmo Real Estate SICAV mit hervorragendem Halbjahresresultat

Zürich – Bei ihrem ersten Halbjahresresultat seit der Vereinigung der beiden Teilvermögen im Oktober 2023 hat die Procimmo Real Estate SICAV über sechs Monate (rückwirkend zum 30. Juni 2023) ein hervorragendes Nettoergebnis von CHF 3.14 pro Aktie erzielt und damit die finanzielle Solidität des grössten industriellen Immobilienfonds der Schweiz bestätigt.

Per 31. Dezember 2023 beläuft sich das Total der Erträge (sechs Monate) auf CHF 54’820’459.- und das Total der Aufwände auf CHF 25’756’790.-. Das realisierte Nettoergebnis beträgt CHF 29’063’669.- bzw CHF 3.14 pro Aktie.

Synergien genutzt

Auf der Kostenseite nutzte die Vermögensverwalterin die durch die Vereinigung geschaffenen Synergien und ihre Erfahrung im strikten Kostenmanagement, um einen hohen EBIT-Faktor von 69,41% zu halten und damit einen positiven Beitrag zum Nettoergebnis zu leisten.

Mieteinnahmen von über 54 Mio. Franken

Die gesamten Mieteinnahmen belaufen sich auf CHF 54’066’901.-, was einem Anstieg von 3.14% im Vergleich zum Vorjahr entspricht (neu berechnete Mieten nach Vereinigung). Der Fonds profitierte von einer positiven Vermietungsdynamik und eine Verstärkung der Vermarktungsteams, was zu einem Rückgang der Leerstandsquote auf 11,04% gegenüber 11,34% am 30. Juni 2023 (neu berechneter Quotenwert nach der Vereinigung) beitrug.

Die Fremdfinanzierungsquote erreicht 29.42% per Ende Dezember 2023, was vor allem auf die Investitionen in grössere Entwicklungsprojekte zurückzuführen ist.

Was die anderen Indexzahlen betrifft, erreicht der TER GAV 0.89%, ein Rückgang um 3 Basispunkte gegenüber Juni 2023. Die Anlagerendite über sechs Monate beträgt 1.53% und der Nettoinventarwert beläuft sich auf CHF 143.85 pro Aktie.

Wie bereits angekündigt, hat die Vermögensverwalterin beschlossen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, um die Entwicklung anzutreiben und von den Opportunitäten auf dem Transaktionsmarkt zu profitieren. Diese Kapitalerhöhung steht im Einklang mit der Strategie des Fonds, weiter zu wachsen und seine Positionierung zu nutzen, um den Investoren steigende Renditen zu bieten. (Procimmo/mc)